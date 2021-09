Podziękowanie dla dzielnicowego z Ostrowi Mazowieckiej Data publikacji 10.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci od zawsze służą i pomagają. Czasem wsparcie nie musi być przejawem wielkiego poświęcenia, a dla kogoś w potrzebie znaczy bardzo wiele. Wczoraj do ostrowskiej komendy wpłynęło podziękowanie dla dzielnicowego mł.asp. Piotra Nowosielskiego za pomoc mężczyźnie w trudnej sytuacji życiowej.

Mł.asp Piotr Nowosielski od 10 lat pełni służbę w ostrowskiej komendzie, z czego 7 lat jest dzielnicowym na terenie miasta. Podczas codziennej służby dba o bezpieczeństwo osób mieszkających na podległym mu terenie, prowadzi działania profilaktyczne wśród dzieci, ściga sprawców wykroczeń, a także przestępstw, ale przede wszystkim służy pomocą w rozwiązywaniu problemów, które mogą dotknąć każdego z nas.

Wczoraj do szefa ostrowskich policjantów wpłynęło podziękowanie od mężczyzny. Mieszkaniec terenu, na którym pracuje dzielnicowy podziękował za pomoc w jego trudnej sytuacji życiowej. Mężczyzna z uwagi na problemy życiowe i zdrowotne zamieszkał w pustostanie, pobyt w tym miejscu stwarzał realne zagrożenie dla jego zdrowia i życia z uwagi na możliwość zawalenia. Dzielnicowy współpracując z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizował w przeciągu kilku dni miejsce, gdzie mężczyzna będzie miał zapewniony dach nad głową i ciepły posiłek. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy kończy się lato, a nadchodzące chłodne wieczory są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób bez stałego miejsca zamieszkania. Ponadto wdzięczny mieszkaniec powiatu ostrowskiego postanowił rozwiązać swój długoletni problem, który sprawił, że został bez dachu nad głową i rozpoczął terapię. Pamiętajmy, że zawsze możemy zwrócić się do dzielnicowego z prośbą o pomoc.

KWP Radom / mag