Odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie i pranie pieniędzy Data publikacji 20.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi działając na podstawie prokuratorskich postanowień, zatrzymali czterech mężczyzn, którzy odpowiedzą udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze transgranicznym, pranie pieniędzy i przestępstwa podatkowe. Starty wyrządzone m.in. przez zatrzymanych liczone są w milionach złotych. Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Łodzi.

Od pewnego czasu policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi analizowali udział w wyłudzaniu zwrotu nienależnego podatku VAT kilkudziesięciu spółek z terenu całej Polski. Sprawa była bardzo skomplikowana i wielowątkowa. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że mechanizm wyłudzenia polegał na zakupie przez polskie podmioty od podmiotów zarejestrowanych w Czechach lub na Słowacji folii technicznej ESD, folii strech jumbo 23MIC, elementów kutych ogrodzenia (bramy, przęsła, furtki), kawy i napoju energetycznego. Z uwagi na wewnątrzwspólnotową dostawę, towary te objęte były zerową stawką podatku VAT, dlatego też po stronie polskiej nabywcą towaru jest tzw. znikający podatnik. Podmioty te nie składały deklaracji podatkowych oraz nie odprowadzały należnych podatków. Prezesami zarządów przedmiotowych spółek były tzw. słupy, czyli osoby niezajmujące się faktycznie prowadzeniem działalności gospodarczej, a jedynie firmujące własnym nazwiskiem, nieposiadające dostępu do dokumentów zarówno sprzedażowych, jak i rachunków bankowych. Towar następnie był sprzedawany fakturowo do kolejnych polskich podmiotów tzw. buforów, aby pozorować ciąg transakcji. Następnie fakturowo towar sprzedawany był za granicę, co pozwalało na wystąpienie przez ostatniego z polskich podatników o zwrot podatku VAT. Faktycznie więc ostatni podmiot uzyskiwał od skarbu państwa nienależny zwrot podatku VAT, którego nigdy faktycznie nie uiszczono. Proceder trwał w okresie od marca 2014 roku do lipca 2015 roku.

W ręce policjantów wpadło czterech mieszkańców województwa śląskiego w wieku 28 lat, 47, 48 i 71 lat związanych ze wspomnianym procederem. Wszyscy usłyszeli zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze transgranicznym, przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu polegających na wystawianiu faktur VAT fingujących dostawy towarów, oraz pranie pieniędzy pochodzących z tych przestępstw w kwocie 137 926 089,16 złotych oraz przestępstw skarbowych z tytułu uszczupleń podatku VAT w kwocie 13 529 510,30 złotych.

Jest to przestępstwo zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Decyzją sądu jeden z mężczyzn (71-latek w przeszłości wielokrotne notowany za przestępstwa karno-skarbowe) został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a pozostałą trójkę objęto policyjnymi dozorami. Sprawa ma charakter rozwojowy i policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

(KWP w Łodzi / kp)