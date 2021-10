Black Hawk nad Bałtykiem. Na okrętach i platformie wiertniczej ćwiczyli policyjni lotnicy i kontrterroryści Data publikacji 04.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Tym razem na pokładzie policyjnego Black Hawka byli policyjni kontrterroryści. Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń zaplanowanych na kilka ostatnich dni września działali na wodach Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego. Przedsięwzięcie miało na celu stałe podnoszenie umiejętności operatorów zespołów szturmowych i utrzymanie gotowości bojowej SPKP w Gdańsku. Wykonanie pełnego zakresu ćwiczeń pozwoliło również na uzyskanie uprawnień wysokościowych kilku funkcjonariuszom służby kontrterrorystycznej oraz do działań Black Hawkiem nad morzem kolejnym policyjnym pilotom z Warszawy.

Trening działań kontrterrorystycznych i ratowniczych rozpoczął się w poniedziałek, 27 września. Po odprawie wszystkich uczestników szkolenia i omówieniu warunków bezpieczeństwa zespoły policyjnych kontrterrorystów oraz lotników z Warszawy przystąpiły do działania. Przez kilka kolejnych dni policjanci ćwiczyli techniki wysokościowe na okrętach oraz platformie wiertniczej z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca S-70i Black Hawk, z pokładu którego na początku sierpnia lotnicy i strażacy z Polski pomagali gasić pożary na południowym wybrzeżu Turcji.

Trening na okręcie

Ćwiczenia taktyczno-wysokościowe obejmowały m.in. trening na jednostkach pływających. - Specyfika naszej formacji wymaga od nas wyjątkowych umiejętności i profesjonalnego działania w różnych akcjach o najwyższym stopniu ryzyka i zagrożenia bezpieczeństwa. Dobre wyszkolenie, sprawność fizyczna, panowanie nad emocjami oraz umiejętność współdziałania z innymi jednostkami Policji oraz służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo to kluczowe czynniki determinujące powodzenie prowadzonych przez nas operacji. Aby to osiągnąć, wciąż doskonalimy się podczas żmudnych treningów w różnych warunkach. Tym razem w zespołach 6-osobowych ćwiczyliśmy taktykę działań specjalnych z wykorzystaniem technik wysokościowych przy użyciu liny osobistej oraz liny szybkiej, wszystko z dobrze nam znanego już wielozadaniowego policyjnego śmigłowca – mówi instruktor Sekcji Szkoleniowo-Bojowej SPKP w Gdańsku.

Ćwiczenia w Porcie Marynarki Wojennej

Różne scenariusze ćwiczono również w Porcie Marynarki Wojennej. Inne miejsce, ale podobne elementy policyjni kontrterroryści trenowali na zacumowanych w porcie okrętach wojennych. - Umiejętność właściwego wykorzystania przez naszych funkcjonariuszy techniki desantu i ewakuacji zespołu bojowego jest niezbędna w realnych działaniach, w różnych sytuacjach, gdzie istnieje potrzeba szybkiego przemieszczenia funkcjonariuszy. W ten sposób nasi kontrterroryści przygotowują się do faktycznych operacji bojowych. W wielu z takich zadań współpracujemy z policyjnym lotnictwem. Dlatego zgranie policyjnych kontrterrorystów i lotników ma ogromne znaczenie podczas wykonywania operacji o charakterze stricte kontrterrorystycznym, działań ratunkowych, ratowniczych czy w trakcie innych sytuacji kryzysowych – dodaje organizator ćwiczeń, instruktor z SPKP w Gdańsku.

Desant i ewakuacja na platformie morskiej

Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń trenowano też różne techniki: desantu zespołów bojowych z pokładu śmigłowca na platformę wiertniczą PETRO GIANT operującą w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego i ewakuacji funkcjonariuszy na pokład statku powietrznego. Zrealizowanie tej części szkolenia z zakresu morskich działań specjalnych na obiektach infrastruktury krytycznej możliwe było dzięki zawartemu Porozumieniu w sprawie zasad współdziałania i koordynacji przedsięwzięć dotyczących wzajemnego szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i pracowników LOTOS Petrobaltic S.A.

Każdy lot na platformę poprzedzała odprawa policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku i lotników policyjnego śmigłowca S-70i Black Hawk. - Dokładnie zaplanowane elementy ćwiczenia wykonywaliśmy zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z funkcjonariuszami SPKP w Gdańsku i przy ścisłej współpracy z załogą platformy należącej do spółki LOTOS Petrobaltic. Uwzględniając specyficzne warunki działania każdy z uczestników kilkunastoosobowego zespołu został wyposażony w specjalny kombinezon i kołnierz ratunkowy oraz przeszkolony z procedur bezpieczeństwa dot. zagrożeń i zasad postępowania na platformach LOTOS Petrobaltic S.A. oraz zasad obowiązujących w trakcie lotu śmigłowcem nad wodą. Dodatkowo Black Hawka doposażono w tratwy ratunkowe. Ćwiczenie podejść do lądowania na lądowisku platformy wiertniczej, posadowionej około 80 kilometrów od brzegu, desantu kolejnych zespołów kontrterrorystów czy ich ewakuacji to działanie w ograniczonej przestrzeni, zawsze wymagające skupienia i bardzo dużej precyzji, stąd też zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa była dla nas priorytetem. Pogoda nam sprzyjała. Dobra przejrzystość powietrza pozwoliła na wykonywanie kolejnych elementów ćwiczeń bez przeszkód. Braliśmy jednak pod uwagę różne czynniki ryzyka. Np. silny wiatr i wysokie fale mogły stanowić poważne zagrożenie i dla maszyny i dla osób znajdujących się na pokładzie śmigłowca, dlatego też stale monitorowaliśmy prognozę pogody, by w każdej chwili móc szybko zareagować na zmieniające się warunki atmosferyczne – mówi uczestniczący w ćwiczeniach insp. pil. Robert Sitek, naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP.

Łącznie w ćwiczeniach zorganizowanych przez SPKP w Gdańsku z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca wzięło udział kilkudziesięciu policyjnych kontrterrorystów z Gdańska, Bydgoszczy, Radomia i Szczecina, czterech pilotów i dwóch crew chiefów z Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP, ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, grupa wysokościowa Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz żołnierze 6 Brygady Powietrzno-Desantowej.

Zdobyte kwalifikacje i umiejętności podczas tego rodzaju ćwiczeń policyjni kontrterroryści i lotnicy mogą wykorzystać podczas: najtrudniejszych operacji, do których należą działania na akwenach wodnych, akcji ratowniczych, sytuacji kryzysowych związanych z katastrofą naturalną czy awarią techniczną. Zakończone właśnie przedsięwzięcie pozwala także utrzymać ciągłą gotowość tych jednostek do prowadzenia działań z powietrza, także nad obszarami morskimi.

Tekst: mł. insp. Anna Kędzierzawska

Foto: bsmt Michał Pietrzak, por. mar. Damian Przybysz, insp. pil. Robert Sitek, st. sierż. Tomasz Lis, Artur Orliński

Film: st. sierż. Tomasz Lis, Artur Orliński