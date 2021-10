Skuteczna walka o życie 3-latki – policjanci pomogli nieprzytomnej dziewczynce Data publikacji 27.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Służba w Policji bywa nieprzewidywalna i często wymaga podejmowania szybkich i stanowczych decyzji. Przekonali się o tym policjanci z Komisariatu Policji w Kożuchowie, dzięki którym życie 3-latki zostało uratowane. Mundurowi bez chwili wahania udzielili pomocy przedmedycznej nieprzytomnej dziewczynce, która traciła oddech. Dzięki ich błyskawicznej reakcji i profesjonalnym działaniom ratowniczym 3-latka, już pod opieką medyków, odzyskała przytomność.

Niecodzienną interwencję przeprowadzili starszy aspirant Dawid Wyród i sierżant sztabowy Damian Caganowski z Komisariatu Policji w Kożuchowa, którzy w niedzielę (24 października) pomogli przywrócić funkcje życiowe nieprzytomnej dziewczynce. Gdy wyjeżdżali z Komisariatu Policji w Kożuchowie podbiegli do nich przerażeni rodzice ze słabnącym dzieckiem na rękach. 3-latka miała siny kolor skóry i wymagała natychmiastowej pomocy. Funkcjonariusze nie zastanawiając się ani chwili, przystąpili do udzielania pierwszej pomocy. Natychmiast sprawdzili funkcje życiowe 3-latki i wezwali pogotowie ratunkowe. Dziecko było nieprzytomne i traciło oddech. Policjanci sprawdzili dziewczynce tętno, udrożnili drogi oddechowe i cały czas monitorowali stan jej zdrowia. Skuteczne działania ratunkowe funkcjonariuszy spowodowały, że dziecko, którego stan był zagrażający jego życiu, odzyskało przytomność, ale było bardzo słabe i wymagało pilnej interwencji lekarskiej. Decyzją medyków dziewczynka została przetransportowana do szpitala w Nowej Soli. Natychmiastowa reakcja policjantów i ratowników medycznych pozwoliła na szybkie udzielenie 3-latce profesjonalnej pomocy, a tym samym być może uratowanie jej życia.

Ratowanie wartości najwyższej jaką jest ludzkie życie i zdrowie to fundament policyjnej służby. Często pierwszą osobą która podaje pomocną dłoń są policjanci. Jesteśmy do dyspozycji społeczeństwa przez 24 godziny na dobę i służymy pomocą każdemu, który takiej pomocy potrzebuje.

Pomagamy i chronimy!

młodszy aspirant Justyna Sęczkowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli

