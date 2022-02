Na karuzeli vatowskiej wyłudzili miliony złotych Data publikacji 02.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach zakończyli śledztwo dotyczące wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT. Oskarżeni stosując mechanizm tzw. karuzeli podatkowej deklarowali fikcyjny wewnątrzwspólnotowy obrót olejem rzepakowym. W latach 2012-2013 wystawili ponad 1000 fikcyjnych faktur, usiłując wyłudzić co najmniej 28 mln złotych zwrotu podatku. Ponadto zostali oskarżeni o „wypranie” co najmniej 153 mln złotych. Grozi im do 10 lat więzienia.

Śledztwo w sprawie doprowadzenia w latach 2012-2013 do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa i wyłudzenia przez spółkę zajmującą się produkcją olejów i tłuszczy wielomilionowego nienależnego zwrotu podatku VAT, zajmowali się policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Stróże prawa ściśle współpracowali z organami skarbowymi. Długie i żmudne śledztwo prowadzone przez mundurowych ujawniło mechanizm przestępczego procederu oraz pozwoliło na skompletowanie obszernego materiału dowodowego, który następnie posłużył do postawienia 5 podejrzanych w sprawie osób w stan oskarżenia.

Policyjni śledczy ustalili, że podejrzani do przestępczego procederu posłużyli się specjalnie w tym celu założoną spółką zajmującą się produkcją olejów i tłuszczy, a także innymi podmiotami gospodarczymi, które „firmowały” fikcyjny obrót olejem rzepakowym. Oskarżeni zatrudnili w spółce i innych uczestniczących w procederze podmiotach gospodarczych tzw. słupy – osoby przewlekle chore psychicznie i osoby cierpiące na głęboką chorobę alkoholową, które faktycznie nie zajmowały się działalnością firm, a jedynie za gratyfikację finansową zgodziły się udostępnić swoje dane. W deklaracjach podatkowych spółki deklarowano wewnątrzwspólnotowy obrót olejem rzepakowym. Następnie na podstawie tej dokumentacji występowano do urzędu skarbowego o zwrot podatku VAT.

Śledczy ustalili, że deklarowany obrót olejem był fikcyjny, a do międzynarodowych dostaw w rzeczywistości nie dochodziło. W czasie swojej działalności w latach 2012 - 2013 sprawcy wystawili ponad 1000 fikcyjnych faktur, usiłując doprowadzić Skarb Państwa do nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie co najmniej 28 milionów złotych. Faktycznie wyłudzono co najmniej 6,5 miliona złotych. Oskarżonym zarzucono dodatkowo przestępstwo prania pieniędzy w kwocie co najmniej 153 mln, które w celu uwiarygodnienia fikcyjnych transakcji przyjmowali na rachunki bankowe prowadzonych firm i wykonywali przelewy na rzecz kolejnych uczestniczących w przestępczej „karuzeli” kontrahentów.

Śledczy zebrali materiał dowodowy pozwalający na skierowanie przez Prokuraturę Okręgową w Sosnowcu do Sądu Okręgowego w Katowicach aktu oskarżenia wobec 5 podejrzanych. Oskarżeni to mieszkańcy województw śląskiego i małopolskiego. Usłyszeli zarzuty m.in. oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, podania nieprawdy w dokumentach, nierzetelnego prowadzenia ksiąg, nierzetelnego wystawiania faktur, poświadczenia nieprawdy i prania pieniędzy. Na poczet przyszłych kar i obowiązku naprawienia szkody zabezpieczono składniki majątkowe podejrzanych o wartości 124 000 złotych. Zważywszy na fakt, że oskarżeni ze swojego procederu uczynili stałe źródło dochodu, grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Katowicach / mw)