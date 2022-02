Nadmierna prędkość główną przyczyną tragedii na drogach Data publikacji 09.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Przekroczenie dopuszczalnej prędkości przez kierujących samochodami nadal pozostaje główną przyczyną najtragiczniejszych wypadków i groźnych zdarzeń drogowych w Polsce. Dlatego policjanci prowadzą intensywne kontrole ruchu drogowego, szczególnie pod tym kątem. Wobec kierowców za popełnione wykroczenia są wyciągane konsekwencje, które od początku tego roku są o wiele surowsze.

Od 1 stycznia 2022 roku zmianie uległy kwoty mandatów za przekroczenia prędkości, co oczywiście nie pozostaje bez wpływu na zachowanie kierujących. Wprowadzone zmiany w połączeniu z intensywną pracą policjantów mają na celu wpłynąć na wzrost poziomu bezpieczeństwa na naszych drogach. Spoglądając na dane dotyczące jedynie stycznia tego i poprzedniego roku zauważalny jest spadek liczby wypadków drogowych w skali kraju. Zmniejszyła się również liczba przypadków tzw. 50+, czyli ujawnionych przekroczeń dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Tylko na Warmii i Mazurach w styczniu 2021 roku policjanci odnotowali 48, a w styczniu 2022 roku 29 takich rażących wykroczeń w ruchu drogowym.

Policjanci ciągle analizują to, w których lokalizacjach najczęściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych i gdzie kierowcy za mocno dociskają pedał gazu w autach. Wsłuchują się również w głos mieszkańców, którzy m.in. za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa zgłaszają im takie miejsca. Dzięki tym informacjom policjanci drogówki są kierowani w te miejsca i mogą skutecznie dyscyplinować kierujących.

W pierwszym tygodniu lutego policjanci z Grupy SPEED KWP w Olsztynie, prowadząc kontrole w miejscach, w których miało dochodzić do łamania przepisów ruchu drogowego, ujawnili przy pomocy ręcznego miernika prędkości takie wykroczenia jak:

przekroczenie prędkości o 52 km/h w obszarze zabudowanym, na drodze gdzie znajdują się przejścia dla pieszych, na których ruch nie jest kierowany

przekroczenie prędkości o 66 km/h poza obszarem zabudowanym, w rejonie skrzyżowania, gdzie również znajdują się przejścia dla pieszych

przekroczenie prędkości o 22 km/h przez kierującego, którego zachowanie wskazywało, że mógł się znajdować w stanie po spożyciu środków odurzających. Narkotest wykazał obecność amfetaminy i THC w organizmie kierującego

Policjanci każdego dnia poświęcają wiele pracy na to, żeby wyeliminować z dróg uczestników ruchu drogowego, sprowadzających zagrożenie dla siebie i swojego otoczenia. Pamiętajmy jednak o tym, że każdy z nas może mieć wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa na naszych drogach. Po pierwsze poprzez bezpieczne i zgodne z przepisami przemieszczanie się nimi, a po drugie poprzez prawidłową reakcję na zauważone zagrożenie. Dlatego zachęcamy do skorzystania z dostępnych narzędzi i poinformowanie policjantów o swoich spostrzeżeniach. W tym celu można skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i wskazać tam miejsca, w których dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego. Swoje uwagi można przekazać również policjantom bezpośrednio, choćby podczas spotkania z dzielnicowym. Ponadto zawsze należy poinformować telefonicznie policjantów (dzwoniąc pod numer alarmowy 112), jeżeli mamy uzasadnione podejrzenie co do kierowcy, który kieruję autem pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

