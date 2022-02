Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej handlującej rzekomymi lekami na potencję Data publikacji 14.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na polecenie Prokuratury Rejonowej w Gdyni funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Gdyni we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali na terenie Gdyni i Lęborka 8 osób w śledztwie dotyczącym sprzedaży bez wymaganego zezwolenia produktów leczniczych. W trakcie przeszukań ujawniono i zabezpieczono znaczne ilości środków leczniczych, a także narkotyki i pieniądze, w tym ponad 300 tysięcy złotych i 4 tysiące dolarów.

Policjanci z Gdyni i Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 9 lutego 2022 roku zatrzymali osiem osób pod zarzutem m.in. sprzedaży bez wymaganego zezwolenia produktów leczniczych na potencję. Policjanci przeszukali miejsca zamieszkania zatrzymanych osób oraz cztery magazyny, w których znaleziono i zabezpieczono znaczne ilości środków leczniczych o szacunkowej wartości rynkowej co najmniej 8 milionów złotych.

W miejscu zamieszkania zatrzymanych oraz w miejscu, w którym ujawniono środki lecznicze policjanci zabezpieczyli również narkotyki i pieniądze, w tym ponad 300 tysięcy złotych, 4 tysiące dolarów oraz 100 euro.

Jak ustalili policjanci, nielegalny proceder prowadzony był od wielu lat na szeroką skalę w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, z wykorzystaniem co najmniej trzech stron internetowych. Za ich pośrednictwem prowadzono sprzedaż produktów leczniczych na potencję w różnej postaci, w tym z podrobionymi znakami towarowymi, podrobionych produktów leczniczych oraz środków niedopuszczonych do obrotu na terenie RP. Produkty doręczane były odbiorcom w formie przesyłek pocztowych. Do procederu wykorzystywano założone m.in. na tak zwane ,,słupy” rachunki bankowe, na które wpływały środki ze sprzedaży, przy czym podejmowano szereg działań w celu utrudnienia organom ścigania ustalenia ich przestępczego pochodzenia.

Policjanci doprowadzili zatrzymane osoby do Prokuratury Rejonowej w Gdyni. Siedem osób usłyszało zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem był obrót produktami leczniczymi bez wymaganego zezwolenia, w tym sfałszowanymi, z podrobionymi znakami towarowymi oraz niedopuszczonymi do obrotu na terytorium RP. To przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5.

Sześciu podejrzanym prokurator zarzucił popełnienie przestępstwa obrotu produktami leczniczymi bez wymaganego zezwolenia w ramach zorganizowanej grupy przestępczej co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5. Przy czym z uwagi na to, że podejrzani z procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu, grozi im nawet kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Trzem podejrzanym prokurator zarzucił popełnienie przestępstw prania pieniędzy zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat 10. Z uwagi na to, że z przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu, grozi im nawet 15 lat pozbawienia wolności.

Czterech podejrzanych usłyszało również zarzuty dotyczące posiadania narkotyków, w tym dwóch posiadania ich w znacznej ilości. To przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10.

Sąd, na wniosek prokurator tymczasowo aresztował wszystkich podejrzanych.

Sprawa ma charakter rozwojowy, policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

(KWP w Gdańsku / mw)