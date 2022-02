Pomagamy naszej koleżance w powrocie do zdrowia Data publikacji 17.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Małgosia jeszcze niedawno uśmiechnięta i zawsze chętna do pomocy przychodziła do pracy. Teraz sama potrzebuje naszego wsparcia. Po operacji usunięcia guza mózgu, walczy o powrót do zdrowia. Niestety koszty rehabilitacji są bardzo duże. Każdy z nas może jej pomóc z walce o powrót do samodzielności, deklarując w rocznym zeznaniu podatkowym swój 1%. Razem możemy więcej.

W 2021 r. pisaliśmy o naszej koleżance Małgosi, która jeszcze niedawno była pracownikiem cywilnym Komendy Powiatowej Policji w Brzegu. Do pracy przychodziła uśmiechnięta. Zawsze sumienna w wykonywaniu swoich obowiązków i życzliwa dla kolegów i koleżanek. W październiku 2020 r. lekarze zdiagnozowali u niej guza mózgu, który został zakwalifikowany do natychmiastowej operacji. Po usunięciu guza, wystąpiły komplikacje. Jej stan zdrowia wymagał kolejnych operacji.

W kwietniu ubiegłego roku Małgosia opuściła szpital. Od tamtego czasu wspólnie z bliskimi walczy o powrót do zdrowia. Dzięki dotychczasowej terapii wiele osiągnęła. Samodzielnie chodzi i robi postępy w mówieniu, a szansą na powrót do zdrowia jest kontynuowanie kompleksowej rehabilitacji. Małgosia jest pod stałą opieką fizjoterapeuty i neurologopedy. Rodzice szukają pomocy u specjalistów z całej Polski. Jednak droga do samodzielności jest jeszcze długa, a koszty rehabilitacji bardzo duże. Każdy z nas może jej w tym pomóc deklarując w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) 1% na pomoc w walce o zdrowie Małgorzaty Sternal.

Aby pomóc Małgosi możecie również wpłacać dowolną kwotę na konto:

Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji

nr konta: 34 16801235 0000 3000 1461 2426

tytuł wpłaty: Małgorzata Sternal

KRS 0000273196

(KWP w Opolu / mw)