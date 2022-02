Wodzisławscy policjanci ujawnili plantację konopi indyjskich Data publikacji 22.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wodzisławia Śląskiego na jednej z posesji mieszczących się przy ulicy Szybowej w Wodzisławiu Śląskim odkryli plantację konopi indyjskich. Stróże prawa zabezpieczyli aż 2700 krzaków konopi oraz zatrzymali 6 podejrzanych mężczyzn - obywateli Wietnamu, Czech i Polski. Decyzją sądu wszyscy trafili do aresztu.

W ubiegłym tygodniu policjanci z wodzisławskiej komendy powiatowej prowadzili czynności służbowe na terenie jednej z posesji przy ulicy Szybowej w Wodzisławiu Śląskim. Uwagę mundurowych przykuł budynek gospodarczy, którego okna były oklejone czarną folią i taśmami. Ponadto zbliżając się do budynku, policjanci wyczuwali charakterystyczną woń konopi indyjskich. W chwili, gdy stróże prawa chcieli sprawdzić, co znajduje się w środku, z budynku zaczęło uciekać trzech mężczyzn. Zostali oni ujęci przez policjantów po krótkim pościgu. Po wejściu do środka budynku okazało się, że znajduje się tam profesjonalna plantacja konopi indyjskich, na której zabezpieczono 2700 krzaków konopi oraz sprzęt służący do jej uprawy. W toku podjętych czynności zatrzymano 6 osób zamieszanych w narkotykowy proceder, obywateli Wietnamu, Czech oraz Polaków w wieku od 35 do 65 lat.

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim zdecydował o tymczasowym aresztowaniu wszystkich zatrzymanych.



Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone, że zatrzymani usłyszą kolejne zarzuty. Za uprawę konopi innych niż włókniste w takiej ilości zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / sc)

