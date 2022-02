Służba policjantów na wschodniej granicy Data publikacji 23.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj "Pomagamy i Chronimy" - nie tylko dbając o zdrowie i życie obywateli, ale także broniąc nienaruszalności granic naszego państwa. Policjanci z opolskiego garnizonu już od kilku miesięcy, wspólnie z innymi służbami mundurowymi, pełnią służbę na granicy polsko-białoruskiej. A wszystko po to, by mieszkańcy naszego kraju mogli czuć się bezpiecznie.

Służba w Policji bywa bardzo zróżnicowana. Niejednokrotnie mundurowi muszą podejmować szybkie i niezwykle odpowiedzialne decyzje, od których może zależeć zdrowie, a nawet życie innych obywateli. Na charakter służby bardzo duży wpływ mają również sytuacje panujące w kraju jak np. trwający konflikt na granicy polsko-białoruskiej. To właśnie tam, od kilku miesięcy, służą nasi policjanci.

Jednym z głównych zadań funkcjonariuszy pełniących służbę na granicy z Białorusią jest zabezpieczenie głównych szlaków komunikacyjnych. Policjanci dokładnie kontrolują przestrzenie ładunkowe przejeżdżających pojazdów, sprawdzając czy migranci nie próbują w sposób nielegalny przekroczyć granic naszego kraju. Dokładnie weryfikują tożsamość, dokumenty oraz cel podróży kierowców, aby wykluczyć jakąkolwiek możliwość organizacji nielegalnego przewozu osób do Polski. Wszystko po to, aby nie dopuścić do naruszenia nietykalności naszych granic.

(KWP w Opolu / sc)

