Znieważył policjanta w Internecie

Data publikacji 25.02.2022

Zarzut znieważenia funkcjonariusza podczas wykonywania czynności służbowych usłyszał jastrzębianin, który zamieścił wulgarny komentarz pod zdjęciem zamieszczonym na portalu społecznościowym. 37-latkowi grozi kara do roku pozbawienia wolności. Mężczyzna przeprosił już za swoje zachowanie.

Czas pandemii i wywołane przez nią ograniczenia oraz obostrzenia wzbudzały i wciąż wywołują emocjonalne reakcje. Nie może to być jednak w żaden sposób usprawiedliwienie dla osób, które w wulgarny sposób znieważają policjantów, którzy wykonują swoje zadania, działając na podstawie obowiązujących przepisów. Dotyczy to również przestrzeni internetowej i komentarzy bezmyślnie publikowanych przez użytkowników portali społecznościowych.

26 stycznia 2022 roku na stronach internetowych pojawił się artykuł o działaniach jastrzębskich mundurowych. Stróże prawa, przy pomocy sklepowych monitoringów, kontrolowali przestrzeganie obowiązujących obostrzeń. Osoby niestosujące się do zaleceń widoczne w oku kamery były wylegitymowane przez patrole znajdujące się na terenie galerii. Wszystko po to, aby zweryfikować czy klienci korzystają z maseczek. Jastrzębskie galerie w oku kamery. Zdecydowana reakcja mundurowych na brak maseczki.

Informacja o przeprowadzonych działaniach pojawiła się na portalu społecznościowym, gdzie została opatrzona wulgarnym komentarzem skierowanym pod adresem policjanta widocznego na jednym ze zdjęć, realizującego swoje zadania. Po ustaleniach i zebraniu materiału dowodowego, w tym zabezpieczeniu pisemnej wypowiedzi, policjanci prowadzili czynności w związku ze „znieważeniem funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych”. Jest to przestępstwo z art. 226 kodeksu karnego, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na to, aby przedstawić 37-letniemu mężczyźnie zarzut znieważenia funkcjonariusza w związku z pełnieniem obowiązków służbowych i z powodu wykonywanego przez niego zawodu. Mężczyzna będzie musiał także zapłacić grzywnę oraz został zobowiązany do przeprosin policjanta.

(KWP w Katowicach / mw)