Zaoferował pomoc, a okazał się bezwzględnym przestępcą. Podejrzany o zgwałcenie zatrzymany Data publikacji 10.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wrocławia zatrzymali 49-latka podejrzewanego o zgwałcenie 19-latki z Ukrainy, którą przyjął pod swój dach, kiedy uciekła z objętej wojną Ukrainy. Odpowie teraz przed sądem za popełnione czyny, a grozić mu może nawet 12 lat pozbawienia wolności. Policja za pośrednictwem prokuratury będzie wnioskować o jego tymczasowe aresztowanie. Nie ma przyzwolenia na tego typu zachowania!

Wczoraj, 09.03.2022 r., we Wrocławiu, po wzmożonych i intensywnych działaniach policjantów zatrzymany został 49-latek podejrzewany o zgwałcenie 19-latki z Ukrainy, którą przyjął pod swój dach. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna siłą doprowadził kobietę do obcowania płciowego wbrew jej woli. Wcześniej poznał dziewczynę, oferując swą pomoc za pośrednictwem portalu internetowego. Przyjął ją do swojego mieszkania i dokonał tego brutalnego przestępstwa. Grozić mu może teraz kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Policja z pośrednictwem prokuratury będzie wnioskować o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.

Nie ma przyzwolenia na takiego typu zachowania. Tym bardziej na szczególne potępienie zasługuje fakt, że kobieta ta była w trudnej sytuacji życiowej - uciekła z objętej wojną Ukrainy, nie znała języka polskiego, nie znała miasta i nigdy nie była w Polsce. Zaufała mężczyźnie, który obiecał jej pomóc i dać schronienie.

Dzięki wzmożonej i intensywnej pracy policjantów z Wrocławia mężczyzna został zatrzymany w niespełna 1,5 godziny od przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie. Odpowie on teraz karnie za czyn, jakiego się dopuścił.

Z pełną stanowczością i surowością reagujemy na takiego typu sytuacje. Nie ma i nie będzie pobłażania dla przestępców, którzy wykorzystują ludzkie nieszczęście.

Wszelkie informacje dla obywateli Ukrainy, gdzie szukać pomocy znajdują się m.in. w komunikatach na stronie www.policja.pl:

