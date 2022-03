Nowodworscy policjanci pomagają obywatelom Ukrainy, którzy docierają do województwa pomorskiego Data publikacji 15.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze pomagają obywatelom Ukrainy, dbając również o ich bezpieczeństwo podczas podróży. W tym trudnym dla nich czasie przyjeżdżają zmęczeni, mając często przy sobie spakowany dobytek swojego życia w jednej torbie, mogą stać się łatwym łupem dla przestępców. Policjanci patrolują rejon dworca PKP, przemieszczają się pociągami, służą pomocą, wskazują drogę do specjalnych punktów obsługi dla obywateli Ukrainy oraz udzielają niezbędnych informacji.

Od kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, w naszym kraju szukają schronienia mieszkańcy, w większości są to kobiety i dzieci. Docierają również do województwa pomorskiego, poszukując tutaj bezpiecznego schronienia i odpoczynku. Nowodworscy policjanci, aby zapewnić im spokojną i bezpieczną podróż, pełnią służby również w pociągach oraz w zwiększonej liczbie są rozlokowani w okolicach dworców. Obywatele Ukrainy wracając zmęczeni po ciężkich przeżyciach i dalekiej podróży mogą stać się łatwym łupem dla przestępców, dlatego głównym priorytetowym zadaniem policjantów pełniących służby w pociągach oraz na terenie dworca PKP, jest zapewnienie im bezpieczeństwa. Policjanci pomagają w zlokalizowaniu właściwych peronów, zlokalizowaniu miejsc odpoczynku, wspomagają w dźwiganiu bagaży. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim zbierają dary oraz pieniądze na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali na teren powiatu nowodworskiego.

Jesteśmy, by pomagać, a policyjne motto „pomagamy i chronimy” towarzyszy nam w naszej codziennej służbie.