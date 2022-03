Zatrzymany za pranie pieniędzy i wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych bez pozwolenia Data publikacji 29.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W ubiegłym tygodniu policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali 32-latka. Mężczyzna podejrzany jest o pranie pieniędzy i wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych bez pozwolenia. Mundurowi zabezpieczyli setki tysięcy anabolików o szerokim spektrum działania. Szacunkowa wartość zabezpieczonych substancji to kilka milionów złotych. Decyzją sądu mężczyzna trafił do aresztu, gdzie spędzi najbliższe trzy miesiące.

W ubiegły wtorek, 22 marca 2022 r., tuż po godz. 14.00 policjanci z łomżyńskiej komendy zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali 32-latka. Mężczyzna podejrzany jest o pranie pieniędzy i wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych bez pozwolenia. Pracujący nad sprawą funkcjonariusze ustalili, że mieszkaniec gminy Piątnica od 2021 roku sprzedawał nielegalne leki.

Policjanci w jednym z garaży w Łomży zabezpieczyli 168 kartonów pełnych anabolików. W paczkach najczęściej znajdowały się sterydy i leki na potencję. Szacunkowa wartość zabezpieczonych substancji to nawet kilka milionów złotych. Pieniądze pochodzące ze sprzedaży medykamentów trafiały do podejrzanego za pomocą przesyłek kurierskich. Kurier wprowadzany w błąd dostarczał przesyłki we wskazane miejsca na terenie powiatu łomżyńskiego. W ubiegły czwartek 32-latek usłyszał zarzuty i decyzją sądu trafił do aresztu, gdzie spędzi najbliższe trzy miesiące.

Zgodnie z kodeksem karnym za pranie pieniędzy grozi do 8 lat pozbawienia wolności, a za wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych bez pozwolenia do lat 2. Sprawa ma charakter rozwojowy, a mundurowi nie wykluczają dalszych zatrzymań.

(KWP w Białymstoku / sc)

