Wpadka trojga krakowskich dilerów Data publikacji 26.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzy osoby zatrzymane, zabezpieczone ponad 3 kg mefedronu oraz 2,3 kg marihuany - to wynik realizacji przeprowadzonej w minionym tygodniu przez policjantów zwalczających przestępczość narkotykową z komendy wojewódzkiej i krakowskiej komendy miejskiej. Dwóch mężczyzn i kobieta usłyszeli zarzuty posiadania i udziału w obrocie znaczną ilością narkotyków. Sąd zastosował wobec podejrzanych mężczyzn tymczasowy areszt na 3 miesiące, natomiast kobieta została objęta dozorem Policji. Grozi im do 12 lat więzienia.

Kryminalni z Wydziału do zwalczania Przestępczości Narkotykowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie rozpracowali szajkę rozprowadzającą na terenie miasta środki odurzające. W środę, 20 kwietnia 2022 r. razem z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie weszli do jednego z domów w Dębnikach, gdzie zatrzymali dwóch braci w wieku 29 i 30 lat oraz ich 25-letnią znajomą. Podczas przeszukania zajmowanego przez nich lokum oraz terenu posesji funkcjonariusze znaleźli hurtowe ilości narkotyków o czarnorynkowej wartości sięgającej 200 tys. zł. Wśród zabezpieczonych środków znalazło się ponad 3 kg mefedronu oraz 2,3 kg marihuany. Narkotyki te były hermetycznie zapakowane w foliowych workach. Funkcjonariusze natrafili także na wagę elektroniczną oraz młynek, które służyły do porcjowania środków odurzających w celu ich sprzedaży indywidualnym klientom. Policjanci zabezpieczyli podczas przeszukania również smartfony i gotówkę.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania i udziału w obrocie znaczną ilością narkotyków. Wobec mężczyzn sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Natomiast 25-latkę prokurator objął dozorem Policji. Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / sc)

