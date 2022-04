Wspólne działania Policji i mediów przeciw oszustwom Data publikacji 27.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Niemal każdego dnia policjanci otrzymują zgłoszenia o różnego rodzaju oszustwach. Aby obronić się przed działaniem przestępców, musimy być przede wszystkim ostrożni, dlatego też Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach, przy współpracy z Telewizją Miejską Sędziszów Małopolski, przygotowała cykl publikacji dotyczących metod działania oszustów. Pierwsza z nich adresowana jest do osób starszych i przedstawia metody działanie przestępców - na wnuczka i policjanta.

Działania oszustów przybierają różne formy i chociaż są niezmiennie modyfikowane, to łączy je jeden element – chęć wzbogacenie się przestępcy kosztem osoby pokrzywdzonej. Zbyt pochopne działanie i postępowanie zgodnie z zaleceniami oszustów, prowadzi niejednokrotnie do utraty oszczędności całego życia.

Aby zapobiec takim sytuacjom, Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach, przy współpracy z Telewizją Miejską Sędziszów Małopolski, przygotowała cykl publikacji dotyczących metod działania przestępców. W ramach tych działań zrealizowane zostały spoty filmowe zawierające informacje o metodach działania oszustów oraz ostrzeżenia przed przestępstwami. Aby dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców, spoty będą emitowane na antenie Telewizji Sędziszów Małopolski, Telewizji Ropczyce, Portalu Ropczycko - Sędziszowskim RRS24.NET, a także Tygodniku Reporter.

Policjanci apelują: nie dajmy się oszukać! - Zawsze zachowujmy ostrożność, zwłaszcza, gdy ktoś podszywa się pod członka naszej rodziny i prosi o pieniądze lub mówi, że jest policjantem, a nasze pieniądze są zagrożone. Nie podejmujmy żadnych pochopnych działań, a informacją podzielmy się z najbliższymi. Nie przekazujmy też informacji o ilości pieniędzy, jakie mamy w domu lub na kontach bankowych.

Jak działają oszuści:

• Oszuści często posługują się książkami telefonicznymi, z których wybierają imiona charakterystyczne dla osób starszych, następnie dzwonią na wybrany numer telefonu. Rozmowa prowadzona jest w taki sposób, aby oszukiwana osoba uwierzyła, że rozmawia z kimś ze swojej rodziny i sama wymieniła jego imię oraz inne dane, pozwalające przestępcom wiarygodnie pokierować dalszą rozmową.

• Dla wywarcia większego wrażenia, oszuści coraz częściej podszywają się też pod urzędnika lub przedstawiciela jakiejś organizacji bądź instytucji. Wmawiają również starszym osobom, że są funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego lub policjantami, a pieniądze są potrzebne na „wykupienie z problemów” członka ich rodziny lub prowadzą sprawę oszustw i wyłudzania pieniędzy. W rozmowie oszuści zawsze proszą o dyskrecję.

• Po wyrażeniu zgody na przekazanie pieniędzy, zgłasza się po nią ktoś inny, zapowiedziany przez oszusta, jako osoba godna zaufania, która w imieniu rzekomego stróża prawa odbiera pieniądze. Często oszuści umawiają się na spotkanie pod bankiem, aby szybko zabrać gotówkę.

W ten sposób oszuści wyłudzają pieniądze w wysokości od kilku tysięcy do nawet kilkuset tysięcy złotych. Pokrzywdzeni często tracą oszczędności całego życia.

Jak się ustrzec:

• Bądźmy ostrożni i nie ufajmy takim telefonom! Nie reagujmy pochopnie na hasło: syn, wnuczek, siostrzenica potrzebują pomocy, gdy tylko usłyszymy głos w słuchawce. Należy sprawdzić, czy jest to prawdziwy krewny, np. poprzez skontaktowanie się z innymi członkami rodziny.

• Bliscy mogą pomóc potwierdzić, że jest to ta osoba, za którą się podaje oraz czy rzeczywiście potrzebuje pomocy. Pamiętajmy, że sami również możemy zweryfikować dzwoniącego. W większości przypadków mamy numer telefonu do członków naszej rodziny. Nie bójmy się do nich zadzwonić i ustalić, czy przedstawiona sytuacja ma miejsce. Lepiej wykonać jeden telefon więcej, niż stracić swoje oszczędności.

• Jeśli osoba dzwoniąca przedstawia się za policjanta, to pamiętajmy: prawdziwi policjanci NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie i nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie. NIGDY też nie poproszą o zaangażowanie naszych pieniędzy do policyjnej akcji!

O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy natychmiast poinformujmy Policję, korzystając z numeru alarmowego 112. Nie obawiajmy się, że alarm może okazać się fałszywy.

Zwracamy się z apelem, zwłaszcza do osób młodych, informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są ludzie, którzy mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im, jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę na zagrożenie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają samotnie. Zwykła ostrożność może uchronić ich przed utratą oszczędności.

Film Film Opis filmu: Opis filmu w załączniku Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Film (format mp4 - rozmiar 32.92 MB)