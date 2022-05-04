Національна Kapтa Загроз Безпеці Data publikacji 04.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Хочете знати, чи безпечно у вашому регіоні? Ви можете вплинути на це! Реагуйте на загрози!

За допомогою НАЦІОНАЛЬНОї КАРТИ ЗАГРОЗ БЕЗПЕКИ ви можете надати інформацію про загрози поблизу.

На КАРТI також міститься інформація з баз даних поліції щодо найбільш соціально обтяжливих загроз.

Ви можете додати загрози на КАРТУ через інтерактивний веб-сайт.

Загрози на КАРТI будуть спрямовувати дії Поліції.

Ваш дільничний поліцейський відповість на ваші запитання щодо КАРТИ.

КAРТА не призначена для повідомлення про необхідність швидкого втручання поліції або для повідомлення про злочин чи проступок.

У таких випадках слід звернутися до найближчого відділу поліції або скористатися номером екстреної допомоги 112.

Національна Kapтa Загроз Безпеці

(Biuro Prewencji KGP)