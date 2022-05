Podejrzani o oszustwa i pranie pieniędzy zatrzymani Data publikacji 26.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia Komendy Stołecznej Policji zatrzymali sześć osób, które w okresie od grudnia 2016 roku doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości przynajmniej czterech poszkodowanych. Podejrzani w wieku od 43 do 70 lat działali w zamiarze osiągnięcia korzyści majątkowej. Wszyscy już usłyszeli zarzuty, m.in. oszustwa i prania pieniędzy. Dwóch mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące. Kolejni dwaj zostali objęci policyjnym dozorem. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci stołecznego Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia na zlecenie Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie prowadzą śledztwo dotyczące niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości. Realizując sprawę kilka dni temu weszli do kilku mieszkań i domów w dzielnicach Bemowo, Białołęka i Praga Północ. W sumie zatrzymali 6 osób, z czego czterem zostały przedstawione zarzuty.

Mechanizm działania podejrzanych w prowadzonym śledztwie polegał na wyszukiwaniu osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, które z uwagi na brak zdolności kredytowej nie mogły pozyskać źródła finansowania w bankach na inwestycje albo spłatę swoich zobowiązań. Osoby te zbywały na rzecz jednego z podejrzanych nieruchomości, które były zabezpieczeniem faktycznie udzielonych pożyczek.

Główny podejrzany ustnie uzgadniał z pokrzywdzonymi warunki udzielenia pożyczki, której zabezpieczeniem miały być należące do nich nieruchomości. Podejrzany wiedział, że pokrzywdzeni byli w trudnej sytuacji finansowej i przed podpisaniem aktu notarialnego zaskakiwał ich zapisami, z których wynikało, że nie są to umowy pożyczki pod zastaw nieruchomości, tylko umowy sprzedaży nieruchomości. Podawana w aktach notarialnych nieprawda co do kwot przekazanych sprzedającym sprawiał, że podejrzany kupował je za ułamek ich wartości. Ponadto główny podejrzany, udzielając pokrzywdzonym pożyczek, wyznaczał wysokie raty ich spłaty, nie kwitując ich w żaden sposób. Do tej pory policjanci ustalili, że poszkodowane w tej sprawie zostały 4 osoby.

Zatrzymani mężczyźni w wieku od 43 do 70 lat w Prokuraturze Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie usłyszeli zarzuty, m.in. oszustwa i prania pieniędzy. Dwóch głównych podejrzanych zostało przez sąd tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące. Wobec dwóch kolejnych został zastosowany policyjny dozór. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie.

