Zatrzymani za pranie pieniędzy i wyłudzanie morfiny poprzez sfałszowane recepty Data publikacji 09.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Jastrzębia-Zdroju namierzyli i zatrzymali grupę osób do sprawy sfałszowanych recept na morfinę, pranie pieniędzy oraz posiadania i sprzedaży środków odurzających. Podejrzani już usłyszeli zarzuty. Teraz grozi im kara nawet do 15 lat więzienia.

Sprawa miała swój początek w ubiegłym roku. Wtedy do jastrzębskiej komendy zgłosiła się przedstawicielka jednej z miejskich aptek i powiadomiła, że jakiś mężczyzna próbował zrealizować receptę na tabletki zawierające morfinę. Po jakimś czasie w tej samej aptece pojawił się znów podejrzany mężczyzna, który znów chciał zrealizować receptę na morfinę, wtedy farmaceutka powiadomiła mundurowych o próbie kolejnego oszustwa. Nad sprawą pracowali już kryminalni, którzy natychmiast udali się na miejsce i zatrzymali podejrzanego.

Śledczy ustalili, że osoba zatrzymana realizowała podrobione recepty w wielu aptekach. Po zebraniu materiału dowodowego kryminalni przystąpili do realizacji śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju. Jastrzębscy policjanci na terenie całej Polski dokonali w sumie zatrzymań 6 osób w wieku od 24 do 28 lat, które posiadały znaczne ilości środków narkotycznych, prali pieniądze oraz fałszowali i sprzedawali podrobione recepty, z czego uczynili sobie stałe źródło dochodu. Jeden z zatrzymanych to 26-latek, mieszkaniec Wrocławia, który pomógł w stworzeniu aplikacji umożliwiającej wystawianie fałszywych recept lekarskich. Druk zawierał kod recepty, podmiot wystawiający receptę, dane pacjenta oraz dowolny lek.

24-latek oraz dwóch mężczyzn w wieku 26 lat realizowali recepty w różnych aptekach na terenie całego kraju, między innymi we Wrocławiu, Bielsku-Białej, Jastrzębiu-Zdroju, Katowicach, Knurowie, Warszawie i Gorzowie Wielkopolskim. 24-latek to recydywista, który od lutego 2021 roku na terenie Wrocławia i innych miast sprzedał ponad 50 podrobionych recept. Został już objęty tymczasowym aresztem.



Mężczyźni usłyszeli już zarzuty, odpowiedzą za posiadanie znacznych ilości środków narkotycznych, sprzedaż morfiny oraz innych narkotyków, oraz fałszowanie recept. 24-letnia mieszkanka Gorzowa Wielkopolskiego usłyszała zarzut prania pieniędzy, a 26-letnia mieszkanka Katowic posiadania środków odurzających. Łącznie przedstawiono ponad 30 zarzutów. Zatrzymanym grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Katowicach / kp)