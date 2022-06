IV Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów Data publikacji 15.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 15 czerwca 2022 r. obchodzimy w tym roku Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Przy okazji tego wydarzenia już po raz czwarty rusza kampania „Stop włamaniom do domów”, której celem jest przypomnienie zasad bezpieczeństwa i zachęcanie do właściwego zabezpieczenia naszego dobytku, mieszkania czy domu. Kampania organizowana jest przez Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) wspólnie z Europolem, Komisją Europejską oraz z 26 krajami europejskimi.

Przestępstwa przeciwko mieniu, a dokładniej kradzieże z włamaniem, dotykają wielu obywateli Europy. Średnio na terenie Uni Europejskiej co 1,5 minuty dochodzi do jednego włamania. W większości państw członkowskich, w tym również w Polsce, obserwuje się jednak stały spadek liczby włamań, zwłaszcza od początku pandemii COVID-19. Dowody naukowe pokazują, że ich liczba ulega zmniejszeniu dzięki lepszemu i skuteczniejszemu zapobieganiu przestępczości. Badania wyraźnie pokazują skuteczność atestowanych zamków do okien i drzwi, rolet antywłamaniowych, alarmów połączonych z monitoringiem czy zewnętrznych świateł, które zapalają się, gdy ich czujniki wykrywają ruch. Na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać! Niemniej jednak wciąż wiele osób pada ofiarą włamań. Należy powiedzieć, że przecież przestępstwo kradzieży z włamaniem pociąga za sobą nie tylko straty materialne, ale również bardzo często wiąże się z utratą poczucia bezpieczeństwa domowników.

Dlatego kluczowe jest, abyśmy stosowali się do poniższych wskazówek:

przed wyjazdem na urlop poprośmy sąsiada lub inną zaufaną osobę o to, żeby podczas naszej nieobecności zaopiekował się domem/mieszkaniem, zebrał ze skrzynki pocztowej przychodzącą korespondencję i ulotki;

nigdy nie zostawiajmy kluczy w umówionym miejscu, np. pod wycieraczką czy doniczką;

pamiętajmy również, żeby za każdym razem, kiedy wychodzimy z domu zamykać drzwi i okna (również te piwniczne i dachowe) oraz włączyć alarm. Przed dłuższym wyjazdem warto także zakręcić zawory doprowadzające wodę i gaz do domu oraz pomieszczeń gospodarczych;

planując urlop rozważmy zdeponowanie w banku posiadanej gotówki, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych. Stamtąd na pewno je odbierzemy. Bezpieczne będą czekały na nasz powrót;

miejmy też na uwadze, że media społecznościowe mogą być źródłem informacji dla złodzieja. Zdjęcia z wakacji zamieszczajmy w nich dopiero po powrocie, aby uniknąć przykrych niespodzianek.

Nie dajmy szans włamywaczom! Pamiętajmy, aby zawsze zabezpieczać dom przed wyjazdem. Niespodzianki na urlopie? Tylko te pozytywne!

17 czerwca o godzinie 11:00 CET EUCPN organizuje webinarium na temat włamań do mieszkań pt . „What works to tackle fencing?”. Udział w wydarzeniu prowadzonym w języku angielskim jest bezpłatny, po uprzednim zarejestrowaniu się. Link do rejestracji znajduje się pod adresem: https://eucpn.org/event/eucpn-webinar-what-works-to-tackle-fencing

Więcej informacji na temat kampanii w języku angielskim: www.eucpn.org - @eucpn - EUCPN - EUCPN.

(Biuro Prewencji KGP)

Film IV Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik IV Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów (format mp4 - rozmiar 8.56 MB)