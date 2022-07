Szczęśliwy finał akcji ratunkowej na Zalewie Sulejowskim Data publikacji 25.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z komisariatu wodnego tomaszowskiej komendy wspólnie ze strażakiem z PSP, z którym pełnił wodny patrol przeprowadzili akcję ratunkową, zabierając na pokład policyjnej łodzi, pięcioosobową załogę żaglówki. 23 lipca 2022 roku w godzinach popołudniowych na wodach Zalewu Sulejowskiego, podczas załamania warunków pogodowych, przewróciła się ona do góry dnem. Wszystkim udzielono niezbędnej pomocy a żaglówkę odholowano do mariny portowej. Policjanci przestrzegają by nie lekceważyć alertów pogodowych i nie przeceniać własnych możliwości. Pamiętajmy, że woda to żywioł!

W sobotę, 23 lipca 2022 roku około godziny 16.00 patrol składający się z policjanta z Komisariatu Wodnego Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim i strażaka z PSP w Tomaszowie Mazowieckim, podczas patrolowania Zalewu Sulejowskiego, zauważył że na skutek nagłego załamania pogody i silnego szkwałowego wiatru, jedna z żaglówek znajdująca się na wysokości Swolszewic Małych u wejścia do Zatoki Tresta przewróciła się, a jej załoga wpadła do wody. Funkcjonariusze natychmiast podjęli akcję ratunkową dopływając jako pierwsi do wystraszonych i wzywających pomocy załogantów. W wodzie znajdowało się pięć osób i mimo, iż wszyscy mieli na sobie kamizelki ratunkowe, to stresująca sytuacja i walka z falami bardzo ich wycieńczyła. Natychmiast zostali podjęci na pokład policyjnej łodzi gdzie udzielono im niezbędnej pomocy tj. termoizolacji, tlenoterapii biernej i wsparcia psychicznego. Na szczęście nikt nie wymagał pomocy medycznej. Do akcji włączyli się również ratownicy WOPR, OSP w Smardzewicach i dwa zastępy z KP PSP Tomaszów Maz., którzy udzielili wsparcia w przetransportowaniu podjętej załogi żaglówki na brzeg i dalszej opieki. Żaglówka została doholowana do jednej z marin i przekazana pracownikom firmy, w której ją wynajęto. Biorący udział w akcji ratunkowej policjant ustalił ponadto, iż członkowie załogi w wieku od 26 do 33 lat byli trzeźwi a sternik posiadał wymagany przepisami patent. 32-letni sternik żaglówki oświadczył, iż do wywrócenia jednostki doszło przy silnym wietrze podczas próby zawrócenia.

Na szczęście wszystko zakończyło się dobrze. Szybkość działania i doświadczenie to z pewnością cechy funkcjonariuszy pełniących służbę na wodzie. Aby uniknąć podobnych wypadków należy przewidywać potencjalne zagrożenia i przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Woda jest żywiołem i nie wolno jej lekceważyć! Okres letniego wypoczynku nadal trwa, dlatego policjanci apelują do wszystkich amatorów zabaw i relaksu nad wodą o rozwagę i nieprzecenianie swoich umiejętności. Chwila nieuwagi, brak rozsądku czy wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu może doprowadzić do tragedii.

Zasady bezpiecznej kąpieli:

Należy kąpać się wyłącznie w miejscach strzeżonych tam, gdzie nad naszym bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy. Stosujmy się do uwag i zaleceń ratowników. Nie bagatelizujmy wydanych przez nich ostrzeżeń. Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych. Pod żadnym pozorem nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu. Do najczęstszych przyczyn utonięć należy bowiem właśnie alkohol, brawura i przecenianie własnych umiejętności. Do wody nie wchodzimy także, gdy jesteśmy przegrzani (np. po opalaniu) ani tuż po posiłku. Zwracajmy jednocześnie uwagę na to, co dzieje się wokół nas. Właściwa reakcja może uratować komuś życie.

Jeśli zauważymy niebezpieczną sytuację nad wodą, natychmiast dzwońmy na numer alarmowy nad wodą - 601 100 100 lub numer alarmowy 112.

„KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO…NAD WODĄ”

(KWP w Łodzi / sc)