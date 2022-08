Strzelał z broni pneumatycznej do kobiety. W jego zatrzymaniu pomógł policjant po służbie Data publikacji 25.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Nawet trzy lata pozbawienia wolności grozi 34-letniemu mężczyźnie, który oddał strzał z broni pneumatycznej w kierunku kobiety, która przechodziła przez przejście dla pieszych. Na szczęście metalowa kulka trafiła w okolice pleców, dlatego skończyło się na zasinieniu. Dzięki błyskawicznej reakcji policjanta po służbie nieodpowiedzialny 34-latek został szybko ujęty i przekazany patrolowi Policji. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał już zarzut dotyczący narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Niebezpieczna sytuacja miała miejsce we wtorek /23 sierpnia/ około godziny 18 przy ulicy Chrobrego w Strzelcach Krajeńskich. W pewnym momencie kobieta, która wraz z mężem przechodziła przez przejście dla pieszych poczuła silny ból w okolicach pleców. Szybko zorientowała się, że najprawdopodobniej została postrzelona z broni, którą trzymał jeden z mężczyzn stojących kilkanaście metrów od przejścia dla pieszych. Całe zdarzenie widział również policjant po służbie. Dzięki jego szybkiej reakcji mężczyzna odpowiedzialny za to zdarzenie został skutecznie ujęty. Kiedy na miejsce przyjechał patrol Policji okazało się, że osobą która strzelała w stronę kobiety na przejściu dla pieszych jest 34-latek, który ma już na koncie kilka przestępstw. Na szczęście metalowa kulka trafiła poszkodowaną w okolice pleców, dlatego skończyło się na zasinieniu. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Następnego dnia w trakcie przesłuchania usłyszał zarzut z artykułu 160 Kodeksu Karnego dotyczący narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 34-latkowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich

