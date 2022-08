Kierowca lamborghini pędził prawie 260 km/h. Szaleńczą jazdę przerwała grupa SPEED

Zero tolerancji dla piratów drogowych! Patrol grupy „Speed” z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie zatrzymał kierującego lamborghini, który pędził z prędkością 259,7 km/h, lekceważąc znak ograniczenia do 120 km/h. Pirat drogowy został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych i 10 punktami karnymi.

Do zatrzymania pirata drogowego doszło w piątek (26 sierpnia br.) na trasie S-7 Widoma – Szczepanowice (powiat krakowski). Policjanci wchodzący w skład grupy „Speed” z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie kontrolując prędkość nieoznakowanym radiowozem, wyposażonym w wideorejestrator, zauważyli jadące z dużą prędkością lamborghini. Natychmiast zmierzyli jego prędkość i okazało się, że kierowca tego pojazdu przekroczył dozwoloną prędkość o 139,7 km/h , pędząc 259,7 km/h, w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120 km/h. Pirat drogowy natychmiast został przez stróżów prawa zatrzymany do kontroli drogowej. Za złamanie limitu prędkości kierowcę lamborghini, którym okazał się 45-letni mieszkaniec Miechowa mundurowi ukarali mandatem karnym w wysokości 2500 złotych i 10 punktami karnymi.

Nadmierna prędkość jest główną przyczyną wypadków drogowych. Osoby, które nie stosują się do ograniczeń prędkości, stanowią ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego każdego dnia policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie rygorystycznie kontrolują przestrzeganie przepisów na drogach powiatu krakowskiego, a piratów drogowych traktują zgodnie z zasadą „zero tolerancji”, nakładając na nich wysokie mandaty.