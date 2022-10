Jechał na "czołówkę" z policjantem Data publikacji 05.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierowca peugeota w wyniku nieprawidłowo wykonanego manewru wyprzedzania o mało nie spowodował czołowego zderzenia z osobówką, którą kierował policjant ze strzeleckiej drogówki. Niebezpieczna sytuacja została zarejestrowana przez kamerę, umieszczoną w samochodzie mundurowego. Na nagraniu widać, jak niemal nie doszło do tragedii. Za spowodowanie niebezpieczeństwa na drodze nieodpowiedzialnemu kierowcy może grozić mandat karny w kwocie 5000 zł i 10 punktów karnych.

Kilka dni temu policjant ze strzeleckiej drogówki był świadkiem niebezpiecznego zachowania na drodze, do jakiego doszło pomiędzy miejscowością Zawadzkie a Liszczok. Kierowca osobówki nie upewnił się do co możliwości wykonania manewru wyprzedzania i w ostatniej chwili uniknął czołowego zderzenia z pojazdem mundurowego. Całą sytuację zarejestrowała kamera umieszczona w jego samochodzie. Nieodpowiedzialnemu kierowcy za spowodowanie niebezpieczeństwa na drodze grozi mandat karny w wysokości nawet 5000 zł oraz 10 punktów karnych.

Każdy z nas ma wpływ na to, co dzieje się w naszej okolicy. Opolska Policja uruchomiła specjalną skrzynkę kontaktową e-mail dla osób, które nie godzą się z agresją na drodze i brakiem poszanowania dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na adres problemdrogowy@op.policja.gov.pl można zgłaszać przejawy łamania prawa ze strony uczestników ruchu drogowego. Materiały zostaną przeanalizowane pod kątem pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności.

Z kolei ujawniając wykroczenia dotyczące zniszczenia mienia, notorycznie przekraczanych prędkości w naszej okolicy, czy też nieprawidłowego parkowania zachęcamy do korzystania z aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każde zgłoszenie jest weryfikowane przez policjantów, a w przypadku jego potwierdzenia podejmowane są czynności mające na celu likwidację niebezpieczeństwa.

