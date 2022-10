„Jasiu nie oddamy Cię ciemności”. Kolejny gest policjantów dla zdrowia chłopca Data publikacji 19.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórskich policjantów odwiedził wczoraj (18 października) wyjątkowy gość – Jaś Piórkowski z Nowej Soli. Policjanci i pracownicy zielonogórskiej komendy zebrali kolejną partię nakrętek, które przekazali mamie Jasia przyłączając się do akcji „Jasiu nie oddamy Cię ciemności”. W czasie spotkania z policjantami Jaś obejrzał również pokaz tresury psów policyjnych, spotkał Lupo i miał okazję usiąść w policyjnym radiowozie oraz na policyjnym motocyklu.

Zielonogórscy policjanci zawsze chętnie włączają się w działania charytatywne czy akcje społeczne. Od kilku lat już zbieramy także w zielonogórskiej komendzie nakrętki, które przekazywane są na różne cele. Tym razem postanowiliśmy przekazać wszystkie zebrane przez ostatnie miesiące nakrętki Jasiowi Piórkowskiemu z Nowej Soli.

Historię Jasia Piórkowskiego znamy z relacji Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli, z której policjanci i pracownicy także wspierają chłopca i jego bliskich w staraniach o uratowanie wzroku. 6-latek choruje na trakcyjne odwarstwienie siatkówki lewego oka, silny astygmatyzm i postępującą wadę prawego oka. Potrzebne są fundusze na ciągłą rehabilitację, na którą rodzice jeżdżą z chłopcem do odległego Poznania.

We wtorek (18 października) Jaś razem z mamą przyjechał do Zielonej Góry, obejrzał pokaz tresury policyjnych psów, spotkał się z policjantami i tygrysem LUPO. Miał okazję posiedzieć w policyjnym radiowozie oraz na policyjnym motocyklu. Jaś jest bardzo radosnym dzieckiem i wszystko go interesowało. Mimo swojej choroby jest dzielny i stara się czerpać z życia jak najwięcej – wszyscy powinniśmy się tego uczyć od Jasia.

Jeśli chcielibyście Państwo wesprzeć Jasia można to zrobić wpłacając na konto zbiórki:

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek Nieba”

Bank BZ WBK

31 1090 2835 0000 0001 2173 1374

Tytułem: “1239 pomoc dla Jasia Piórkowskiego”

Można także przekazać 1% podatku na rehabilitację Jasia:

należy w formularzu PIT wpisać KRS 0000382243 oraz w rubryce ’Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%’ wpisać “1239 pomoc dla Jasia Piórkowskiego”

podinspektor Małgorzata Barska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 13.82 MB)