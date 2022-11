Nietrzeźwy z sądowym zakazem, nie zatrzymał się do kontroli drogowej Data publikacji 02.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomimo nieustających apeli nadal pojawiają się nieodpowiedzialne osoby, które wsiadają za kierownicę na „podwójnym gazie”. Od początku trwania działań pn. Wszystkich Świętych na drogach powiatu ostrowieckiego zostało zatrzymanych 4 nietrzeźwych kierujących. Największe kłopoty czekają 24 –latka, kierującego dostawczym volkswagenem, który mając ponad promil alkoholu w organizmie, posiadając sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi nie zatrzymał się do kontroli drogowej.

Jako pierwszy w minioną sobotę, 29.10.2022 roku, w ręce policjantów z miejscowej komendy „wpadł” 22-latek. Do jego zatrzymania doszło kilka minut po godzinie 19.00 na ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Powodem kontroli drogowej było to, że kierujący pojazdem marki Renault podczas jazdy nie miał włączonych wymaganych świateł. W trakcie czynności mundurowi wyczuli silną woń alkoholu od siedzącego za kierownicą 22-latka. Badanie alkomatem wykazało, że mieszkaniec powiatu opatowskiego wsiadł za kierownicę auta mając ponad promil alkoholu w organizmie. Dodatkowo mundurowi ustalili, że nie posiada on uprawnień do kierowania.

Następnego dnia, 30.10.2022 roku, około godziny 16.00 policjanci z ostrowieckiej drogówki na ul. Żabiej postanowili zatrzymać do kontroli pojazd marki Volkswagen. Siedzący za kierownicą młody mężczyzna zignorował dawane przez funkcjonariuszy sygnały i zaczął uciekać. Mundurowi natychmiast ruszyli za nim. Podczas pościgu kierujący niemieckim autem wielokrotnie łamał przepisy, a po kilku minutach zdecydował się zatrzymać pojazd i wraz z pasażerem salwował się pieszą ucieczką. Obaj uciekinierzy zostali błyskawicznie zatrzymani. Pierwszym z mężczyzn okazał się 24-letni ostrowczanin, zaś jego kompanem, 39-latek z terenu gminy Waniów. W związku z tym, że obaj uciekinierzy byli nietrzeźwi i co chwilę zmieniali wersję wydarzeń trafili do policyjnej celi. Ponadto w trakcie interwencji mundurowi ustalili, że 24-latek posiada sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Ostatecznie śledczy następnego dnia przedstawili zarzuty 24-latkowi, który kierował volkswagenem mając ponad promil alkoholu w organizmie. Teraz będzie tłumaczył się on przed sądem za złamanie sądowego zakazu, jazdę w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Z kolei w poniedziałek, 31.10.2022 roku, do grona nieodpowiedzialnych kierujących dołączył 68-letni ostrowczanin, który kierując pojazdem marki Peugeot spowodował kolizję. Mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Wczoraj w ręce funkcjonariuszy ostrowieckiej drogówki „wpadł” także 74-leni kierowca citroena. Badanie alkomatem wykazało u mieszkańca gminy Kunów ponad 1,5 promila alkoholu.

Wszyscy zatrzymani nietrzeźwi kierujący odpowiedzą przed sądem. Przypominamy, że za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i kilkuletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

(KWP w Kielcach / mw)

Film Nietrzeźwy z sądowym zakazem, nie zatrzymał się do kontroli drogowej Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nietrzeźwy z sądowym zakazem, nie zatrzymał się do kontroli drogowej (format mp4 - rozmiar 8.36 MB)