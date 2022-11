Rozpoznaj siebie – może jesteś jednym z nas? Wstąp do CPKP „BOA”! Data publikacji 25.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zawsze chciałeś tu być? Dziś jest to możliwe. Teraz także z cywila można zostać policyjnym kontrterrorystą. Po pomyślnym zakończeniu procesu rekrutacji i ukończeniu kursu podstawowego, możesz rozpocząć wymarzoną pracę w wybranym pododdziale kontrterrorystycznym, czy to centralnym, czy na terenie kraju.

- Dlaczego zostałeś policyjnym kontrterrorystą? – pytam jednego z funkcjonariuszy, który 17 lat temu właśnie z cywila rozpoczął służbę w „BOA”.

- Jak wielu młodych ludzi na ostatnim roku studiów, w moim przypadku na AWF-ie, zastanawiałem się na wyborem konkretnej ścieżki zawodowej. Myślałem o tym, z jakim zawodem będzie wiązała się moja przyszłość i w jakim obszarze będę miał największe szanse na rozwój. Brałem pod uwagę różne opcje, gdzie mógłbym wykorzystać swój potencjał. Nie widziałem siebie raczej w roli wykładowcy. Myślałem wtedy o rozpoczęciu służby w Policji. A gdy od kolegi dowiedziałem się, że można starać się o bezpośrednie przyjęcie do „BOA”, nie zwlekałem. Postanowiłem złożyć dokumenty i rozpocząć procedurę rekrutacyjną do ówczesnej służby antyterrorystycznej. W tym czasie bacznie obserwowałem działania policyjnych specjalsów i marzyłem o tym, by być jednym z nich. Chciałem być członkiem zespołu bojowego i brać udział w takich akcjach, o których wcześniej mogłem tylko dowiedzieć się z mediów, oglądając np. materiały filmowe z policyjnych realizacji. Bardzo chciałem wykorzystać jak najlepiej swoje predyspozycje i umiejętności.

A jakie to specjalistyczne umiejętności pomogły Ci najpierw w rekrutacji, a dziś w trakcie służby?

Od lat trenowałem judo. Na swoim koncie miałem już wtedy osiągnięcia sportowe na arenie krajowej, w tym kilka medali w mistrzostwach Polski w judo. Ciągły trening, odpowiednia dieta, dyscyplina, systematyczność – to wszystko miało wpływ na pozytywny wynik rekrutacji.

Czyli w Twoim przypadku łatwo przeszedłeś całą procedurę rekrutacyjną?

Nie był to dla mnie absolutnie żaden problem. Jako sportowiec zawsze dbałem o dobrą kondycję fizyczną, regularnie trenowałem i przygotowywałem się do kolejnych zawodów. Nie miałem więc trudności, by zaliczyć wymagany przepisami test sprawności fizycznej. Sprawność fizyczna to nie wszystko, czego oczekuje się od nas. Tak było wtedy i tak jest teraz. Musimy umieć działać w zespole, szybko analizować dynamicznie zmieniającą się sytuację i podejmować właściwe decyzje. To od tego zależy bezpieczeństwo każdego z nas. Wiem, że mogę polegać na swoich kolegach, a oni na mnie.

Czy dziś po 17 latach od rozpoczęcia służby w CPKP „BOA” podjąłbyś taką samą decyzję?

Zdecydowanie tak. Nigdy nie bałem się wyzwań, dlatego wiem, że jest to wymarzona praca dla mnie. Choć jest to służba wymagająca dyspozycyjności, zaangażowania, a nieraz długotrwałego wysiłku, to równocześnie daje satysfakcję i pozwala na rozwój. Wśród moich kolegów są zarówno pirotechnicy, nurkowie, spadochroniarze, przewodnicy psów czy ratownicy medycznie, górscy i wodni. Jak widać, to dobre miejsce do rozwijania swoich pasji.

Zaplanuj z nami swoją przyszłość! Zostań policyjnym kontrterrorystą!