Zaplanuj z nami swoją przyszłość! Zostań policyjnym kontrterrorystą! Data publikacji 29.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Marzysz, by zostać policyjnym pirotechnikiem, nurkiem, spadochroniarzem, przewodnikiem psa lub ratownikiem medycznym, wodnym, górskim, a może członkiem zespołu bojowego w służbie kontrterrorystycznej? Teraz możesz spełnić to marzenie i ubiegać się o miejsce w szeregach tej wyjątkowej jednostki w policyjnej formacji.

Policyjni kontrterroryści to funkcjonariusze, którzy ze względu na charakter realizowanych zadań cechują się przede wszystkim: wysoką sprawnością fizyczną, bardzo dobrym stanem zdrowia, wysoką odpornością na sytuacje stresowe, umiejętnością pracy w zespole, umiejętnością szybkiej adaptacji do nowych warunków oraz dyspozycyjnością.

To służba z ludźmi, którzy jak Ty są pasjonatami sportów ekstremalnych - u nas będziesz mógł szlifować swoje umiejętności, w tym m.in.: z taktyki, skoków spadochronowych, nurkowania czy zajęć strzeleckich.

Ale o tym nie ma co czytać, to trzeba przeżyć. Jeżeli zainteresowała Cię służba w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA”, czyli w jednostce, która zajmuje się m.in.: dokonywaniem zatrzymań najniebezpieczniejszych przestępców, pozyskiwaniem informacji o zagrożeniach terrorystycznych oraz zwalczaniem terroryzmu, prowadzeniem negocjacji policyjnych czy realizowaniem działań minersko-pirotechnicznych, to koniecznie złóż dokumenty i zostań specjalsem.

Jak wygląda proces rekrutacji?

Po złożeniu wymaganych dokumentów, przejdziesz test wiedzy, sprawności fizycznej i psychologiczny, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pełnienia służby kontrterrorystycznej. Proces zakończy rozmowa kwalifikacyjna. Oprócz warunków, które musi spełniać każdy kandydat ubiegający się do służby w Policji, w tym przypadku ważna jest nie tylko twoja sprawność fizyczna na doskonałym poziomie, ale też twoje specjalistyczne umiejętności. To one mogą zdecydować o tym, że pozytywnie przejdziesz rekrutację i dołączysz do elitarnego grona.

Możesz liczyć na szczególne preferencje z tytułu wykształcenia i umiejętności. Dodatkowe punkty przy rekrutacji doliczamy, jeśli jesteś m.in.: ratownikiem, ratownikiem medycznym, pielęgniarką, masz uprawnienia do wykonywania prac podwodnych, ratownikiem górskim lub wodnym, dysponujesz uprawnieniami do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych, masz uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych. Szczegóły znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 109) (plik PDF, 2.18 MB).

To co? Gotowy na akcję? Zaczynamy!

Chcesz dowiedzieć się z pierwszej ręki, jak wygląda codzienna służba specjalsów? Koniecznie posłuchaj naszego podcastu, w którym o kulisach swojej służby opowiada funkcjonariusz służby kontrterrorystycznej Paweł z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.

A jeśli chciałbyś zobaczyć, w jakich działaniach biorą udział nasi kontrterroryści – zajrzyj na podstronę poświęconą służbie w CPKP „BOA”.

Już wiesz, że chcesz swoją przyszłość budować razem z nami? Koniecznie odwiedź naszą podstronę poświęconą rekrutacji w służbie kontrterrorystycznej. Dowiesz się tam, jakie dokładnie trzeba spełnić wymagania, co oferujemy i jak wygląda cały proces rekrutacji.

Zostań jednym z nas!

ak/aw