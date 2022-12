Szeroko zakrojone policyjne działania w stolicy Dolnego Śląska - kontrole kierujących trudniących się przewozem osób na tzw. aplikację Data publikacji 05.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wylegitymowanych łącznie 370 osób, skontrolowanych 245 pojazdów świadczących usługi przewozu osób z wykorzystaniem m.in. aplikacji, zatrzymany taksówkarz podejrzewany o dokonanie przestępstwa o charakterze seksualnym, a także osoba poszukiwana do odbycia kary w zakładzie karnym i 4 kierowców za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i posiadanie środków zabronionych. To tylko część efektów szeroko zakrojonych całonocnych działań, które w stolicy Dolnego Śląska przeprowadzili funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego i innych komórek Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a także Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz ITD, Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej. Podczas akcji mundurowi kontrolowali pojazdy, których kierujący świadczą usługi przewozu osób „na aplikację”.

Mając na uwadze fakt, że na terenie naszego kraju dochodzi do zdarzeń w pojazdach wykorzystywanych do przewozu osób na tzw. aplikację, funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej zainicjowali w stolicy naszego województwa szeroko zakrojone działania mające na celu zapobieganie tego typu zdarzeniom kryminalnym.

Akcja, w której uczestniczyli funkcjonariusze z kilku komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, policjanci prewencji i operacyjni z wrocławskiej komendy miejskiej, Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, a także Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa oraz Inspekcja Transportu Drogowego, była również doskonalą okazją do identyfikowania i zatrzymywania sprawców przestępstw oraz wykroczeń popełnianych przez kierowców, którzy świadczą usługi przewozu osób.

W piątkową noc (2.12.2022) w centrum Wrocławia oraz w rejonie klubów i dyskotek funkcjonariusze prowadzili intensywne kontrole kierujących trudniących się przewozem osób na tzw. aplikację. Mundurowi sprawdzali między innymi stan techniczny pojazdów, trzeźwość i uprawnienia kierujących, legalność okazywanych dokumentów i pobytu obcokrajowców na terenie RP . Funkcjonariusze drobiazgowo kontrolowali także posiadanie stosowanych licencji na przewóz osób. Oczywiście każdy z kierowców weryfikowany był w policyjnych bazach danych, co pozwala na identyfikację osób poszukiwanych, nielegalnie przebywających na terenie naszego kraju czy takich, którzy wsiedli za kierownicę auta, pomimo ewidentnych przeciwwskazań, takich jak posiadanie aktywnego zakazu prowadzenia pojazdu czy braku uprawnień.

Przed akcją, dzięki ścisłej współpracy z Wydziałem Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia, mundurowi wzięli udział w kompleksowym przeszkoleniu z urzędnikami z magistratu w zakresie pozwoleń, wydawanych licencji i wymaganych oznaczeń pojazdów, które to osoby zajmujące się przewozem osób muszą posiadać w trakcie świadczenia usług.



W trakcie samych działań, które prowadzone były wieloaspektowo, policjanci kryminalni kontrolowali konkretnych kierowców, wytypowanych podczas wcześniejszej obserwacji i czynności operacyjnych. Funkcjonariusze prewencji, ruchu drogowego i pozostałych służb, biorących udział w akcji, wykonywali masowo kontrole kierujących zajmujących się przewozem osób, aby ujawniać wszelkie wykroczenia oraz przestępstwa, których mogli dopuścić się kontrolowani kierowcy.

Podczas działań, w których udział wzięli funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, ITD i Służby Celno-Skarbowej, wylegitymowanych zostało łącznie 370 osób, skontrolowanych 245 pojazdów wykorzystywanych do przewozu osób. W wyniku podjętych czynności za popełnione przestępstwa zatrzymano obcokrajowca podejrzewanego o dokonanie przestępstwa o charakterze seksualnym, osobę poszukiwaną do odbycia zaległej kary pozbawienia wolności oraz 4 kierowców – sprawców przestępstw, m.in. prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i posiadania środków zabronionych. Mundurowi zatrzymali ponadto blisko 30 dowodów rejestracyjnych, w związku ze złym stanem technicznym, brakiem badań technicznych czy uchybieniami w zakresie oznakowania pojazdów wykorzystywanych do przewozu osób. Wystawiono również ponad 60 mandatów karnych oraz sporządzono 3 wnioski do sądu o ukaranie. 8 kierowców nie posiadało licencji uprawniającej do świadczenia usług w zakresie przewozu osób i w myśl przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego muszą się one teraz liczyć z karami finansowymi w kwocie do 12 tysięcy złotych.

