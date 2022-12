Nowe Black Hawki dla polskiej Policji Data publikacji 09.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W ciągu najbliższych dwóch lat lotnictwo polskiej Policji powiększy swój potencjał o dwa kolejne śmigłowce typu S-70i Black Hawk. Już dziś, w nowym hangarze Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP podpisane zostaną dwie umowy: jedna trójstronna wspólnie z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, która pozwoli na sfinansowanie zakupu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a druga dwustronna na dostawę przez PZL Mielec nowych wielozadaniowych śmigłowców wraz z pakietem szkoleniowym, częściami zapasowymi i wyposażeniem.

Komenda Główna Policja otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 350 000 000 zł w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 7.3 „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej”.

W ramach projektu pn. Pomagamy i chronimy - Policja i Państwowa Straż Pożarna na straży bioróżnorodności, przewidziano realizację dwóch zadań: zakupu śmigłowców wielozadaniowych typu Black Hawk wraz ze szkoleniem personelu i częściami zamiennymi oraz zakupu dodatkowego wyposażenia do akcji ratowniczo-gaśniczych. Dostawę pierwszego śmigłowca przewiduje się na wrzesień 2023 r. , natomiast drugiego na IV kwartał 2024 r.

Głównym zadaniem śmigłowców będzie ochrona bioróżnorodności poprzez wspieranie między innymi akcji gaśniczych podczas wielkopowierzchniowych pożarów, w tym w najwyższych formach ochrony przyrody, jakim są parki narodowe, ograniczanie skutków zagrożeń powodziowych, w tym wywołanych zatorami lodowymi w okresie zimy oraz wczesnowiosennych roztopów, jak również realizacja innych zadań ustawowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Zakup sfinansowany będzie w 100% ze środków NFOŚiGW zgodnie z umową trójstronną.

Inicjatorem pozyskania środków finansowych z NFOŚiGW była Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, której kierownictwo na podstawie pozytywnych doświadczeń z ubiegłorocznych działań gaśniczych w Turcji oraz tegorocznych w Czechach dostrzegło możliwość szerszego wykorzystania śmigłowca S-70i Black Hawk w celu ochrony bioróżnorodności poprzez ochronę pożarową rozległych obszarów przyrodniczych.

Trzy tego typu maszyny już od czterech lat wykorzystywane są w polskiej Policji nie tylko do zadań typowo policyjnych, np. wspierania działań kontrterrorystów, policjantów prewencji, ruchu drogowego czy ale także, jak to było przez kilkanaście miesięcy, do monitorowania rejonu granicy polsko-białoruskiej czy wspomagania działań służb ratowniczych, np. straży pożarnej czy TOPR .

BLACK HAWK W AKCJI

Od lipca ub. r. Policja wspiera Straż Graniczną, monitorując, także z pokładu Black Hawka, wyznaczony obszar przygraniczny. Do zadań załogi śmigłowca należało oprócz patrolowania wyznaczonego odcinka, prowadzenie rozpoznania, rejestrowanie obrazu i współpraca z pionem kryminalnym przy zwalczaniu zjawisk przestępczych powiązanych z nielegalną migracją.

W lutym ubiegłego roku policyjny śmigłowiec S-70i Black Hawk po raz pierwszy zastępował maszynę TOPR-u, w której musiano wymienić silniki. Zaledwie cztery godziny po przylocie policyjna załoga wystartowała z ratownikami na pomoc turystom. Ich pomoc okazała się też niezbędna, gdy kolejnego dnia trzeba było podjąć działania ratownicze.

Do wyjątkowych zadań realizowanych z wykorzystaniem policyjnego Black Hawka należały z pewnością akcje gaszenia rozległych pożarów, jak to było w ubiegłym roku w Turcji, a w tym roku na Mazowszu i w Czechach. Akcja ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej w Turcji była pierwszą wspólną misją poza granicami kraju. Ze strony Policji brało w niej udział czterech pilotów oraz czterech mechaników pokładowych. Przez tydzień policyjnym Black Hawkiem w ekstremalnych warunkach pomagali z powietrza gasić pożary na południu kraju. Z wykorzystaniem specjalnego zbiornika na wodę tzw. Bambi Bucket o pojemności 3 tys. litrów wykonali w tym czasie 214 zrzutów, czyli ponad 640 ton wody, głównie w miejsca, gdzie było to możliwe jedynie ze śmigłowca.

Jedna z załóg, która wówczas walczyła z ogniem, także w tym roku na pokładzie Black Hawka mierzyła się z żywiołem, tym razem w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Wspólnie z trzema strażakami Państwowej Straży Pożarnej zdobyte podczas ubiegłorocznej misji doświadczenie wykorzystali także i tym razem, każdego dnia w pełni profesjonalnie i z ogromnym zaangażowaniem wspierając czeskie służby ratownicze. Podczas ciężkiej, wielogodzinnej pracy w powietrzu łącznie wykonali około 500 zrzutów, czyli około 1,5 mln litrów wody na miejsca objęte pożarem. To była tytaniczna i bardzo niebezpieczna praca, w której liczyła się precyzja i właściwe manewrowanie śmigłowcem.

Innymi niezwykle ważnymi zadaniami, które realizowali w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy policyjni lotnicy na pokładzie Black Hawków były loty z organami do transplantacji. Tu gdzie liczyła się niemal każda minuta, wszystkie zostały wykonane przed czasem, jaki został wyznaczony do wykonania zadania. Dzięki sprawnie przeprowadzonym działaniom, także z wykorzystaniem tej właśnie maszyny, ponad 20 pacjentów aktualnie może cieszyć się zdrowiem i życiem.

Wyjątkowe działania, jakich podejmowali się policyjni lotnicy, wykorzystując policyjne Black Hawki to jedynie dodatek do zadań, jakie na co dzień realizują. Uczestniczą w policyjnych zabezpieczeniach imprez masowych, bardzo często współpracują z kontrterrorystami, funkcjonariuszami operacyjno-dochodzeniowymi, negocjatorami czy technikami kryminalistyki, którzy transportowani są drogą powietrzną do zadań służbowych w terenie, biorą też udział w poszukiwaniu zaginionych i ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości czy współpracują z funkcjonariuszami rozpracowującymi grupy przestępcze zajmujące się np. handlem narkotykami, czy też kradzieżami pojazdów.

CIĄGŁE DOSKONALENIE

Różnorodność wykonywanych zadań z wykorzystaniem policyjnych śmigłowców typu S-70i Black Hawk wymaga od policyjnych pilotów i crew chiefów wyjątkowych umiejętności i profesjonalnego działania w różnych akcjach często o najwyższym stopniu ryzyka, a tym samym ciągłego doskonalenia. Możliwość przećwiczenia różnych elementów podczas organizowanych cyklicznie szkoleń z udziałem policyjnych kontrterrorystów, policjantów pionu kryminalnego i funkcjonariuszy innych służb pozwala na dobre przygotowanie, także do działania w sytuacjach nadzwyczajnych.

Międzynarodowe warsztaty strzeleckie BOA Shooting Workshop, międzynarodowe warsztaty policyjnych spadochroniarzy, międzynarodowe warsztaty K9 przewodników psów bojowych, szkolenie przewodników psów tropiących szkolonych według założeń mantrailingu, ćwiczenia wysokościowe na okrętach w Zatoce Gdańskiej i platformie wiertniczej usytuowanej na wodach Morza Bałtyckiego, manewry zgrywające służby i instytucje czy ćwiczenia z ratownikami medycznymi to tylko niektóre z przedsięwzięć szkoleniowych realizowanych z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca S-70i Black Hawk.

Podczas szkoleń ćwiczono m.in.: różne warianty przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza, prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych w sytuacjach kryzysowych związanych z katastrofą naturalną czy też awarią techniczną na obszarze lądowym i morskim, scenariusze działań gaśniczych podczas pożarów wielkopowierzchniowych w terenie trudno dostępnym i wykorzystanie technik linowych do działań ratowniczych i przeciwpowodziowych.

***

Śmigłowce typu S-70i Black Hawk zastąpiły zużyte maszyny starszej generacji. To wielozadaniowe maszyny transportowe o dużym zapasie mocy i znacznej prędkości przelotowej (297 km/h ). Maksymalnie śmigłowiec tego typu osiągnąć może 350 km/h. Zatankowanie 1600 l paliwa pozwala na pokonanie nim około 700 km na jednym zbiorniku, czyli praktycznie odległości między dwoma najbardziej oddalonymi od siebie miejscami w kraju, a dzięki zamontowaniu na pokładzie jednego z Black Hawków dodatkowego zbiornika paliwa możliwy do przelotu dystans jeszcze się zwiększa. Do obsługi potrzebnych jest co najmniej 3 członków załogi: dwóch pilotów i crew chief, czyli szef pokładu. Na pokład można zabrać do 13 pasażerów. Dotychczas policyjni lotnicy wylatali tymi śmigłowcami łącznie ponad 1940 godzin.

Obecnie flota Lotnictwa Policji to 12 maszyn: 2 śmigłowce typu Mi-8, 2 - W-3 „Sokół”, 2 Belle-206B-III Jet Ranger, 3 Belle-407Gxi i 3 – S-70i Black Hawk (dwa z nich w służbie od 30 listopada 2018 r. a jeden od końca marca 2019 r.). Siedem z nich, w tym najnowsze policyjne śmigłowce, czyli dwa Belle-407GXi i trzy Black Hawki oraz starsze Mi-8 stacjonują w Zarządzie Lotnictwa Policji w Warszawie, pozostałe w bazach terenowych rozlokowanych na terenie kraju: w Szczecinie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu.

Zakup pierwszych trzech Black Hawków, które wykorzystuje obecnie polska Policja, sfinansowany był z Programu Modernizacji Służb Mundurowych podległych MSWiA i stanowił, z zakupionymi trzema Bellami-407GXi, przełom w wyposażeniu lotnictwa policyjnego. S-70i cieszą się ogromnym zaufaniem pilotów. Dotychczas nigdy ich nie zawiodły, także podczas trudnych, zagranicznych misji.

Powiększenie floty śmigłowców o kolejne nowoczesne maszyny, zakup specjalistycznego sprzętu obsługowego oraz modernizacja infrastruktury hangarowej w centralnej bazie i bazach terenowych to niezwykle ważny krok do unowocześnienia Lotnictwa Policji, a tym samym do realizacji wielu różnorodnych zadań w zakresie bezpieczeństwa.

(P. Maciejczak – Gazeta Policyjna)