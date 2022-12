Mundurowi w roli Mikołaja – kolejne porcje nakrętek dla Jasia Data publikacji 21.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci po raz kolejny zaangażowali się w pomoc dla chorego Jasia Piórkowskiego. Tym razem wcielili się w rolę Mikołaja i we współpracy z funkcjonariuszami z Zakładu Karnego w Krzywańcu zawieźli Jasiowi świąteczny prezent oraz ogrom worków z nakrętkami. Podziękowaniem dla mundurowych był widok szczęśliwego Jasia, skaczącego z radości na widok „Mikołajów”.

Okres świąteczny cieszy chyba każdego. Zwłaszcza dzieci, które kojarzą ten czas z prezentami. Mundurowi nie mogli zapomnieć o prezencie dla Jasia, którego systematycznie obdarowują nakrętkami. Tym razem policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli ponownie połączyli siły z funkcjonariuszami z Zakładu Karnego w Krzywańcu i odwiedzili Jasia w domu, przywożąc mikołajkowy prezent. Zadowolony chłopiec skakał z radości, co było najlepszym podziękowaniem dla służb. Przypomnijmy, że 6-letni chłopczyk choruje na trakcyjne odwarstwienie siatkówki lewego oka, silny astygmatyzm i postępującą wadę prawego oka. Jedynym sposobem ratowania wzroku jest intensywna i ciągła rehabilitacja. Niestety jest ona bardzo kosztowna. Mamy nadzieję, że dzięki inicjatywie funkcjonariuszy walka z chorobą będzie łatwiejsza i pomoże zatrzymać jej skutki. W przedsięwzięcie zaangażować się mogą wszyscy. Dla jednych nakrętka jest zbędna i ląduje w śmietniku, dla innych staje się pomocna w drodze do lepszego życia. Nakrętki można zostawiać w recepcji komendy. Trafią one do recyklingu, a zebrane w ten sposób pieniądze pomogą 6-letniemu chłopcu w walce z chorobą.

Policjanci apelują „Wkręć się i Ty”!

#PomagamyiChronimy

młodszy aspirant Justyna Sęczkowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli

