Dzięki pracy CBŚP i prokuratorów, 18 osób zasiądzie na ławie oskarżonych Data publikacji 18.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wielowątkowe śledztwo prowadzone przez CBŚP i Prokuraturę Regionalną w Gdańsku dotyczy międzynarodowego gangu zajmującego się obrotem narkotykami i papierosami oraz praniem pieniędzy pochodzących z tych przestępstw. Wobec 18 osób skierowano akt oskarżenia. Śledczy zarzucają im m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przemyt i produkcję wyrobów tytoniowych, podrabianie dokumentów czy pranie pieniędzy.

Sprawa jest wielowątkowa i dotyczy funkcjonowania międzynarodowej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, zajmującej się sprowadzaniem na terytorium Unii Europejskiej znacznych ilości narkotyków, głównie kokainy i haszyszu, pochodzących z państw Ameryki Południowej oraz Afryki Północnej, a także obrotem papierosami oraz praniem pieniędzy pochodzących z przestępstw.

Śledztwo jest prowadzone od 2017 roku przez policjantów z Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. W wyniku podjętych czynności policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Pomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego zlikwidowali m.in. fabrykę papierosów w powiecie żuromińskim, o sprawie pisaliśmy w artykule: Polsko – hiszpańska współpraca przy udziale Europolu zaowocowała rozbiciem grupy przestępczej przemytników haszyszu i tytoniu. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że nielegalnie wyprodukowane papierosy przemycane były z Polski do innych krajów Europy, w tym do Hiszpanii. Według śledczych oskarżeni mogli wyprodukować ponad 20 mln sztuk papierosów, co spowodowało uszczuplenie należności publicznoprawnych w wysokości 17 mln zł .

W ostatnim czasie skierowano akt oskarżenia wobec 18 osób, którym przestawiono łącznie 83 zarzuty dotyczące m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełniania przestępstw związanych z przemytem czy produkcją wyrobów tytoniowych, z ustawy Prawo własności przemysłowej, a także podrabiania dokumentów, posługiwania się nimi oraz popełniania przestępstw karnoskarbowych i prania pieniędzy. W trakcie przeprowadzonych czynności zabezpieczono mienie należące do oskarżonych o łącznej wartości prawie 10 mln zł.

(CBŚP / mw)