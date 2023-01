Jędrzejowscy kryminalni zlikwidowali zorganizowaną grupę przestępczą Data publikacji 24.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilkadziesiąt kilogramów narkotyków o czarnorynkowej wartości 3 000 000 złotych zabezpieczyli funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego jędrzejowskiej, policyjnej jednostki. W związku z tą sprawą zostały zatrzymane trzy osoby, dwóch mężczyzn w wieku 28 i 31 lat oraz 30 –letnia kobieta. Usłyszeli oni zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wytwarzającej oraz wprowadzającej do obrotu znacznej ilości narkotyków. W niedzielę Sąd Rejonowy w Jędrzejowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu trojga zatrzymanych.

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie ustalili, iż troje mieszkańców powiatu może trudnić się narkotykowym procederem. W miniony czwartek postanowili zweryfikować swoje przypuszczenia. Po południu tego dnia stróże prawa dotarli do zaskoczonego widokiem policjantów 31 –latka. Podczas przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze ujawnili 50 gramów amfetaminy oraz 5 gramów marihuany. Tego samego dnia kryminalni dotarli do jeszcze jednego mieszkania, gdzie zatrzymali 28 –latka oraz 30 –letnią kobietę. Podczas kolejnego przeszukania zabezpieczyli oni 36 kilogramów substancji 4CMC, 10 litrów płynnej amfetaminy oraz kilka porcji białego proszku, zidentyfikowanego jako amfetamina. Ostatecznie wszyscy troje trafili do policyjnego aresztu, a w kolejnych dniach usłyszeli poważne zarzuty. Drobiazgowa praca śledczych z jędrzejowskiej komendy pozwoliła na przedstawienie zatrzymanym zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej wytwarzającej oraz wprowadzającej do obrotu znaczne ilości narkotyków. Natomiast w niedzielę miejscowy sąd zdecydował o 3 miesięcznym, tymczasowym aresztowaniu mieszkańców powiatu jędrzejowskiego. Mogą im grozić kary łączne nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Opr. DJ

Źródło: KPP w Jędrzejowie

