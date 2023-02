Prokuratorzy z Prokuratury Krajowej i policjanci z Krakowa rozbili grupę sutenerów Data publikacji 06.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W styczniu br. Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko siedmiu członkom zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2021-2022 działała na terenie Krakowa, Warszawy oraz w innych miastach. Szajka, w skład której wchodzili Polacy i obcokrajowcy, została rozbita dzięki ścisłej współpracy policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu krakowskiej komendy miejskiej oraz Prokuratury Krajowej. Siedem osób odpowie karnie m.in. za kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, czerpanie korzyści z prostytucji, pranie pieniędzy oraz handel narkotykami.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przez kilkanaście miesięcy pracowali nad sprawą zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2021-2022 działała na terenie Krakowa, Warszawy oraz w innych miastach i zajmowała się m.in. czerpaniem korzyści z prostytucji, praniem pieniędzy i handlem narkotykami. Zgromadzone przez kryminalnych informacje oraz ścisła współpraca z Małopolskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie doprowadziła do zebrania materiału dowodowego dającego podstawę do zatrzymania sutenerów oraz osób z nimi powiązanych.

8 kwietnia ubr. policjanci krakowskiej komendy miejskiej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy wsparciu funkcjonariuszy z Wydziału dw. z Handlem Ludźmi Komendy Głównej Policji dokonali pierwszych zatrzymań ścisłego kierownictwa grupy przestępczej i ich najbliższych współpracowników. W działaniach udział wzięli policyjni kontrterroryści z Warszawy, Krakowa, Katowic, Opola, Kielc i Wrocławia. W Warszawie zatrzymano m.in. stojącą na czele grupy 30-letnią Polkę i jej partnera 30-letniego Rosjanina. Tego samego dnia, na terenie Kutna funkcjonariusze zatrzymali 30-letniego wspólnika pary, a na terenie Krakowa 29-letniego obywatela Mołdawii, również zamieszanego w nielegalny proceder. Śledczy przeszukali mieszkania, pomieszczenia oraz pojazdy użytkowane przez członków grupy, gdzie znaleźli i zabezpieczyli m.in. kilkadziesiąt telefonów komórkowych, laptopy, biżuterię, luksusowe zegarki, ponad 200 tys. złotych oraz pieniądze w zagranicznej walucie.

Policjanci ustalili, że zorganizowana grupa przestępcza, którą kierowała Polka z Rosjaninem, nie tylko czerpała korzyści z cudzego nierządu, uczestniczyła w praniu pieniędzy, ale zajmowała się również handlem narkotykami. Para uczestniczyław obrocie prawie 70 kg mefedronu, o szacunkowej wartości 650 tys . złotych.

Zatrzymanie kierownictwa grupy oraz ich kluczowych współpracowników nie zakończyło pracy nad sprawą. 22 czerwca ubr. w Warszawie zatrzymany został 24-letni Polak. Tego samego dnia na terenie Miedzyrzecza Podlaskiego, wspólnie z funkcjonariuszami z Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej, krakowscy policjanci zatrzymali w jednym z lokali z nielegalnymi automatami do gier 28-letniego obywatela Białorusi. Śledczy zabezpieczyli też 6 zestawów komputerowych służących do urządzania nielegalnych gier hazardowych o szacunkowej wartości ponad 70 tys. złotych. W związku z tym wszczęto postępowanie w celu nałożenia na 28-latka kary administracyjnej w wysokości 600 tys. złotych, które prowadzi Lubelski Urząd Celno – Skarbowy w Białej Podlaskiej.

Finał zatrzymań miał miejsce 13 września ubr. w miejscowości Łomianki. Krakowscy śledczy zatrzymali wówczas 30-letniego obywatela Mołdawii. Jak się okazało, mężczyzna był dodatkowo poszukiwany przez otwockich policjantów w celu odbycia 33 dni pozbawienia wolności.

Wszyscy zatrzymani przewiezieni zostali do Komendy Miejskiej Policjiw Krakowie, a następnie do Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie, gdzie zostali przesłuchani. Następnie Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, w oparciu o zebrany materiał dowodowy, przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec pięciu podejrzanych areszt tymczasowy na trzy miesiące. Pozostali członkowie grupy zostali objęci dozorami, zakazami opuszczania kraju oraz poręczeniami majątkowymi.

W styczniu br. Prokuratura Krajowa w Krakowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej.Na poczet przyszłych kar zabezpieczono gotówkę i ruchomości o łącznej wartości 396 tysięcy złotych.

Za czerpanie zysku z cudzego nierządu kodeks karny przewiduje karę do 3 lat więzienia. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej zagrożony jest karą do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za kierowanie taką grupą grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Ponadto sześciu członków grupy odpowie za pranie pieniędzy, za co mogą spędzić „za kratkami” 10 lat. Na kierownictwie zorganizowanej grupy przestępczej ciążą także zarzuty za przestępstwa narkotykowe, bowiem posiadanie środków odurzających zagrożone jest karą do 3 lat więzienia, natomiast wprowadzanie do obrotu znacznych ilości substancji psychoaktywnych - do lat 12.

( KWP w Krakowie / mw)

