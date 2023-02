Instruktor nauki jazdy uczył jak nie powinno się jeździć Data publikacji 08.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego radomskiej komendy w trakcie patrolowania ulic miasta zarejestrowali wideorejestratorem wykroczenie popełnione przez kursanta będącego w trakcie kursu pod nadzorem instruktora nauki jazdy. Kandydat na kierowcę nie zastosował się do sygnalizatora, który nadawał sygnał czerwony.

We wtorek (07.02) około godziny 11 na ulicy Warszawskiej w Radomiu patrol radomskiej drogówki wchodzący w skład Mazowieckiej Grupy Speed zarejestrował kamerą wideorejestratora wykroczenie pojazdu marki Hyundai, który pełnił w chwili zdarzenia funkcję pojazdu nauki jazdy potocznie zwany „L”. Kierujący pojazdem nie zastosował się do nadawanego przez sygnalizator S-1 sygnału czerwonego i wjechał na skrzyżowanie, nie podejmując nawet próby hamowania.



Policjanci zatrzymali pojazd do kontroli, w którym znajdował się 61-letni instruktor nauki jazdy oraz 22-letni przyszły kierowca. Kontrola zakończyła się mandatem karnym w kwocie 500 złotych i 15 punktów nałożonym na instruktora, który w trakcie odbywania szkolenia dla kandydatów na kierowców ponosi odpowiedzialność za ich postępowanie. Na szczęście w tej sytuacji nikomu nic się nie stało i nie doszło do żadnego zdarzenia drogowego. To właśnie instruktora zadaniem jest przekazanie wiedzy przyszłym kierowcom na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i obowiązku przestrzegania przepisów, w celu uniknięcia sytuacji stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia swojego, jak i innych uczestników ruchu drogowego.



Autor: sierż. szt. Dorota Wiatr-Kurzawa/WRD KMP w Radomiu