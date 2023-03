Policyjni lotnicy pomogli dostarczyć organy do transplantacji dla trzech pacjentów Data publikacji 03.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Tylko dzięki współpracy lotników i koordynatorów ds. transplantacji oraz doświadczeniu i umiejętnościom lotniczym ten dzień miał swój szczęśliwy finał. Trzech pacjentów w Warszawie i na Śląsku ma szansę na nowe życie za sprawą organów dostarczonych przez załogi policyjnego Black Hawka i Mi-8 oraz wojskowej CASY.

Kolejny raz w tym roku lotnicy ruszyli z pomocą, transportując organy do przeszczepienia, rano na pokładzie policyjnego Black Hawka z województwa świętokrzyskiego do Warszawy, a wieczorem po raz pierwszy policyjnym Mi-8 z Podlasia do Modlina i dalej wojskowym samolotem CASA C-295 do Katowic.

Poranny lot policyjnego Black Hawka

- Podczas porannego lotu mieliśmy na pokładzie płuca do transplantacji dla 65-letniej pacjentki Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA oraz zespół kardiochirurgiczny, który cały czas monitorował przewożony organ. Nic nie zakłóciło przebiegu akcji i po 45 minutach od startu z lądowiska przy szpitalu w województwie świętokrzyskim cenny ładunek dostarczony został do warszawskiego szpitala przy ul. Wołoskiej. Tu już lekarze przygotowywali do operacji pacjentkę z niewydolnością płuc. Podobnie jak miesiąc wcześniej podczas podobnej akcji transportu organów do tego szpitala doświadczeni lotnicy z Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP biorąc pod uwagę wagę samego Black Hawka i warunki techniczne helipadu wylądowali na dachu budynku w tzw. lekkim przyziemieniu, a personel medyczny z cenną walizką sprawnie i bezpiecznie opuścił pokład. Chwilę później płuca były już na bloku operacyjnym a policyjny śmigłowiec mógł odlecieć do bazy na Bemowie – mówi insp. pil. Robert Sitek, naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP .

- Dzięki współpracy z Policją transport narządu przebiegł bardzo sprawnie i szybko, co umożliwiło szybkie przystąpienie do rozpoczęcia zabiegu przeszczepienia płuc - a to bardzo ważne dla zdrowia pacjenta. Sprawne działania logistyczne skróciły tzw. czas zimnego niedokrwienia narządu (w tym przypadku płuc), co jednocześnie dało nam więcej czasu na sam zabieg operacyjny. Zabieg przebiegł bezproblemowo, pacjent dochodzi do siebie pod opieką lekarzy, pielęgniarek i innych specjalistów - mówi prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski - Kierownik Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA.

Szczęśliwy finał

O ile ten pierwszy poranny lot przebieg zgodnie z planem. To w tym drugim niezwykle ważną i jak zawsze dobrze zaplanowaną akcję mogła pokrzyżować pogarszająca się z każdą chwilą pogoda. – To miał być łatwy lot, a okazał się trudny, skomplikowany i na granicy realizacji – mówi insp. pil. Robert Sitek i dodaje: po pierwsze dlatego, że w dość krótkim czasie należało zgrać działanie lekarzy, kierowców transportu medycznego oraz policyjnych i wojskowych lotników, którzy tym razem połączyli siły, by dostarczyć cenne organy. Po drugie musieliśmy bardzo szybko zareagować w sytuacji nagłego pogorszenia pogody w zaplanowanym miejscu lądowania.

Nic nie wskazywało na to, by ten stan szybko się zmienił. Niska podstawa chmur i ograniczona przez mgły widoczność spowodowały, że trzeba było niezwłocznie znaleźć nowe lądowisko. - Czas biegł nieubłaganie, co było nie bez znaczenia, bo na pokładzie miało być wkrótce transportowane serce i płuca do transplantacji. Załoga śmigłowca miała więc niewiele czasu. Na szczęście za sterami policyjnego Mi-8 siedział doświadczony dowódca, który z pozostałymi członkami załogi wyszukał bezpieczne miejsce do lądowania wzdłuż ciągu komunikacyjnego trasy S-8, w pobliżu stacji benzynowej koło Zambrowa, co umożliwiło karetce wiozącej organy jak najszybsze dostarczenie ich drogą lądową do śmigłowca. Zgodnie z ustaleniami 10 minut przed przyjazdem karetki we wskazane miejsce oczekiwania, lotnicy uruchomili maszynę, by gdy tylko na pokładzie znajdą się organy i zespół medyczny można było wystartować w kierunku lotniska w Modlinie. Tam załoga wojskowego samolotu CASA C-295, powiadomiona przez kontrolera z wieży o zbliżającym się transporcie lotniczym z organami, czekała w gotowości. Jej zadaniem było dalej dostarczyć organy na lotnisko Katowice-Pyrzowice – mówi insp. pil. Robert Sitek i dodaje: ten lot z pewnością pozostanie w pamięci policyjnej załogi, a szczególnie drugiego pilota, dla którego było to zupełnie nowe doświadczenie w lotach operacyjnych i szansa na sprawdzenie się w niestandardowym działaniu.

Policyjna i wojskowa sztafeta z sercem

- Byłam cały czas w kontakcie z dowódcą policyjnego śmigłowca i wojskowego samolotu. Już sama nie wiem, ile telefonów wykonałam tego wieczoru, by wszystko zagrało i ładunek - z sercem dla 42-letniego mężczyzny, który w stanie krytycznym pilnie potrzebował nowego organu oraz płucami dla 56-latka z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) - trafił jak najszybciej na blok operacyjny. To był naprawdę stresujący czas. Niewiele brakowało, by pogoda przeszkodziła nam już na pierwszym etapie planowanego transportu lotniczego. Na szczęście kolejny raz nie zawiedli policyjni lotnicy. Dostarczyli organy do Modlina, by tam niezwłocznie przekazać je wojskowej załodze CASY, która przetransportowała organy na katowickie lotnisko. Stamtąd już serce i płuca do przeszczepu przewieziono karetką prosto do naszego szpitala – mówi Bogumiła Król, koordynator ds. transplantacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu i dodaje: - Kilka godzin później operację zakończyły dwa zespoły transplantacyjne. Wszystko przebiegło zgodnie z planem a pacjenci z przeszczepionymi organami są obecnie pod czujnym okiem naszych lekarzy. Dziękuję wszystkim zaangażowanym służbom, kierowcom karetek i zespołom transplantacyjnym za zaangażowanie, determinację i profesjonalizm. Tyle osób zaangażowanych, to nie mogło się nie udać – podkreśla koordynator.

Loty ratujące życie

W ciągu ostatnich dwóch lat policyjni lotnicy pomogli w ten sposób około 30 pacjentom z całego kraju, którzy w różnych ośrodkach czekali na swoją szansę na życie z nowym sercem, wątrobą, płucami czy trzustką. Dzięki możliwości wykorzystania w akcjach policyjnej floty śmigłowcowej uratowano dotychczas życie pacjentom: Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie UCK WUM , Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II czy Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA.

Pomaganie i ratowanie to codzienność naszej służby. To działanie, które doskonale wpisuje się w misję polskiej Policji „Pomagamy i chronimy”. Transportowanie tak cennych ładunków na pokładzie policyjnych śmigłowców to duża odpowiedzialność, ale i ogromna satysfakcja dla lotników, tym większa, gdy po kolejnej udanej transplantacji otrzymujemy pomyślne wieści od lekarzy o powrocie do zdrowia „naszych” pacjentów.

Tekst: mł. insp. Anna Kędzierzawska, Katarzyna Chrzanowska z BKS KGP

Foto: podkom. Damian Janus z KWP w Kielcach, mł. asp. Elżbieta Zaborowska z KWP w Białymstoku

Film: mł. asp. Maciej Ślusarczyk z KWP w Kielcach, podinsp. Tomasz Krupa i mł. asp. Dorota Zaborowska z KWP w Białymstoku i sierż. szt. Tomasz Lis z BKS KGP

Montaż: sierż. szt. Tomasz Lis z BKS KGP

Poprzednie akcje transportu organów z udziałem policyjnych lotników: