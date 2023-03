Uśmiech dziecka jest bezcenny. Policjanci przekazali zebrane zabawki dla najmłodszych Data publikacji 08.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Oprócz ustawowych zdań, które każdego dnia wykonują policjanci dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, organizujemy również akcje charytatywne, aby nieść pomoc potrzebującym. Dzielnicowi zorganizowali zbiórkę gier planszowych, gier edukacyjnych, puzzli i książek, które przekazano dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Żaganiu. Wszystkie te rzeczy pomogą zorganizować czas wolny podopiecznym ośrodka. Wizyta policjantów wywołała uśmiech na twarzach dzieci.

Dzielnicowi z Komedy Powiatowej Policji w Żaganiu, zorganizowali zbiórkę gier planszowych, gier edukacyjnych, książek, puzzli i innych zabawek, które uczą i bawią. Wszystko po to, aby móc zapewnić zorganizowanie wolnego czasu dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego imienia Janusza Korczaka w Żaganiu. We wtorek (7 marca) policjanci udali się do ośrodka, aby przekazać to wszystko, czym chcieli się podzielić z podopiecznymi. Przekazane materiały pomogą uczyć przez zabawę i sprawią, że świat dziecka będzie bardziej kolorowy. Te dzieci potrzebują wiele uwagi i zainteresowania. Ten niewielki gest wywołał radość, a na twarzach pojawił się uśmiech, który jest bezcenny.

#PomagamyiChronimy

sierżant sztabowy Arkadiusz Szlachetko

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu

