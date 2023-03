Akt oskarżenia przeciwko 10 oszustom, którzy wyłudzili ponad 14 milionów złotych Data publikacji 13.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli prowadzone śledztwo przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej specjalizującej się w tzw. oszustwach vatowskich. Zebrane dowody świadczą o tym, że sprawcy, wystawiając fikcyjne faktury, wyłudzili lub próbowali wyłudzić od Skarbu Państwa przynajmniej 14 milionów złotych. Akt oskarżenia wobec 10 podejrzanych trafił właśnie do sądu.

Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z komendy wojewódzkiej w Katowicach rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która w latach 2014-2015 zajmowała się uzyskiwaniem nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego obrotu cynkiem, ołowiem i włóknem stalowym. Działanie sprawców polegało na wystawianiu faktur, dokumentujących fikcyjny obrót tym towarem oraz wprowadzeniu ich do księgowości prowadzonych firm. Na tej podstawie następowało rozliczanie w składanych deklaracjach skarbowych, w celu uzyskania z urzędów skarbowych nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru do podmiotów w Czechach. W czasie swojej przestępczej działalności członkowie grupy doprowadzili bądź usiłowali doprowadzić Skarb Państwa do nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie co najmniej 14 milionów złotych. Sprawcom zarzucono dodatkowo udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstwo „prania pieniędzy”, które w celu uwiarygodnienia fikcyjnych transakcji, przyjmowali na rachunki bankowe prowadzonych firm, wykonując przelewy na rzecz kolejnych uczestniczących w przestępczej „karuzeli” kontrahentów.

Śledczy zebrali materiał dowodowy, pozwalający na skierowanie przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach do katowickiego Sądu Okręgowego aktu oskarżenia wobec 10 podejrzanych w wieku od 32 do 74 lat, którym zarzucono popełnienie łącznie 25 przestępstw. Zważywszy na fakt, że oskarżeni ze swojego procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu, grozi im kara do 10 lat więzienia. Wobec czterech podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.