24 punkty karne i mandat 2300 złotych – pirat drogowy zatrzymany przez grupę SPEED Data publikacji 16.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego działający w grupie SPEED zatrzymali 33-letniego kierującego, który jechał w obszarze zabudowanym 114 kilometrów na godzinę. Jednocześnie mężczyzna popełnił kilka innych wykroczeń, za które otrzymał mandat i 24 punkty karne. Najbliższe 3 miesiące kierujący spędzi na fortelu pasażera.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego działający w grupie SPEED pełnią służbę na terenie całego województwa lubuskiego. Pojawiają się w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym. Te miejsca są wyznaczane na podstawie analiz bezpieczeństwa prowadzonych od wielu lat na danym terenie. Bardzo często miejsca, w których potrzebny jest specjalny nadzór wskazują sami mieszkańcy korzystając z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie wskazują na pojawiający się problem.

Dlatego też, nie ma i nie może być tolerancji dla kierujących, zwłaszcza tych, których niebezpieczne zachowanie zagraża bezpieczeństwu na drogach, a do takich z pewnością można zaliczyć osoby znacznie przekraczające prędkość. To właśnie ona jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych, zwłaszcza gdy do takiego naruszenia przepisów dochodzi w obszarze zabudowanym.

Do takiego właśnie zdarzenia doszło w miniony wtorek (14 marca) w okolicach Sulechowa, gdzie policjanci ruchu drogowego działający w specjalnej grupie SPEED zajmującej się zwalczaniem piractwa drogowego i eliminowaniem z dróg zagrożeń, zatrzymali 33-letniego kierującego volkswagenem passatem, który popełnił kilka wykroczeń drogowych, między innymi wyprzedzał na podwójnej linii ciągłej oraz w terenie zabudowanym jechał z prędkością 114 kilometrów na godzinę. W sumie za popełnione wykroczenia „uzbierał” 24 punkty karne, które będą aktywne na jego koncie przez najbliższe 2 lata, a także otrzymał mandat w wysokości 2300 złotych. Kierującemu policjanci zatrzymali prawo jazdy w związku z przekroczeniem prędkości w obszarze zabudowanym, dlatego najbliższe 3 miesiące spędzi na fotelu pasażera.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 16.34 MB)