Moc, charakter, siła – Mistrz Polski w podnoszeniu ciężarów służy w Lubuskiej Policji Data publikacji 05.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Tony ciężarów przerzucone na Sali ćwiczeń, litry potu wylane na treningach, specjalna dieta oraz wiele innych wyrzeczeń przynosi od lat konkretne sportowe efekty. Na co dzień policjant wydziału konwojowego, który po zakończonej służbie wchodzi na pomost, bierze sztangę i podnosi ją w górę. Robi to już od ponad dwudziestu lat i nie zamierza na razie poprzestać. Młodszy aspirant Marcin Żurawski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim to wielokrotny medalista i mistrz Polski w podnoszeniu ciężarów.

Podnoszenie ciężarów to dyscyplina sportu, która przyniosła Polsce i Polakom ogromne emocje i sukcesy, osiągane przez naszych sportowców na arenach mistrzostw Europy i świata. Od lat 60-tych XX wieku, praktycznie na każdych igrzyskach olimpijskich polscy sztangiści wchodzili na podium. Lubuski policjant – młodszy aspirant Marcin Żurawski – zainteresował się tą dyscypliną mając 12 lat. Jak sam mówi: „Przyszedłem na trening, wciągnąłem się w to i przyszły pierwsze sukcesy”. Te z biegiem lat były coraz większe i osiągane najpierw na zawodach regionalnych, a później już na arenie ogólnopolskiej. Przygoda Marcina ze „sztangą” trwa już ponad 20 lat. Jego talent i sukcesy zaowocowały powołaniem do kadry narodowej. W czerwcu 2022 roku policjant wydziału konwojowego stanął na najwyższym stopniu podium XXXII Mistrzostw Polski Masters w podnoszeniu ciężarów, które odbywały się w Radomsku. Marcin startował w kategorii do 96 kilogramów, w której pokonał wszystkich konkurentów osiągając znakomite wyniki. Najpierw w rwaniu podniósł 152 kilogramy, a później w podrzucie aż 183 kilogramy – łącznie w dwuboju osiągnął wynik 335 kilogramów. Wyniki które osiągnął, poza upragnionym mistrzostwem, okazały się również rekordami Polski. Wcześniej był również brązowym medalistą Mistrzostw Polski seniorów kategorii wagowej do 85 kilogramów w 2010 roku. To także wielokrotny mistrz województwa zachodniopomorskiego i najlepszy zawodnik bez podziału na kategorie wiekowe i wagowe. Został Mistrzem i rekordzistą Polski w grupie wiekowej U30-34 w kategorii wagowej do 89 kilogramów w 2020 roku w Piekarach Śląskich, Mistrzem i rekordzistą Polski oraz najlepszym zawodnikiem Mistrzostw Polski w grupie wiekowej U30-U34 kategorii wagowej 96 kilogramów w 2021 roku w Raszynie.

Te sukcesy to nie dzieło przypadku. To tony ciężarów „przerzucane” na sali ćwiczeń, litry potu wylane na treningach, specjalna dieta i inne wyrzeczenia oraz ograniczenia, które w konsekwencji doprowadziły do mistrzostwa. Także próba pogodzenia trudów i specyfiki policyjnej służby z codziennymi treningami i zawodami. Jakie cele na przyszłość? Jak sam Marcin przyznaje: „na pewno start w Mistrzostwach Polski, które będą bezpośrednia kwalifikacją do Mistrzostw Europy. Takie małe marzenie to poprawić rekordy Europy, a nawet jak się uda to nawet Mistrzostw Świata, ponieważ na chwilę obecną moje rekordy życiowe są rekordami wyższymi od rekordów Europy”. Jesteśmy pewni, że przy codziennej pracy, wytrwałości i silnym charakterze wszystko jest możliwe. Marcin, czekamy na więcej!

komisarz Maciej Kimet

video: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

