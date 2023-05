Ślubowali na sztandar – nowi funkcjonariusze zasilili Lubuską Policję Data publikacji 10.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuska Policja zasiliła swe szeregi nowymi funkcjonariuszami, którzy złożyli już uroczyste ślubowanie. Była to wyniosła chwila zarówno dla 21 nowo przyjętych policjantów, jak i ich rodzin obecnych na miejscu tego wyjątkowego wydarzenia. Teraz świeżo „upieczonych” mundurowych czeka kurs podstawowy w jednej ze szkół Policji, a następnie adaptacja i wreszcie służba w macierzystej jednostce.

W środę (10 maja) 21 nowo przyjętych policjantów, powtarzając słowa roty, złożyło uroczyste ślubowanie. Już niebawem adepci na kilkumiesięczne szkolenie podstawowe trafią do jednej ze szkół Policji, gdzie poznają tajniki tej służby. Następnie czeka ich jeszcze proces adaptacyjny w określonych jednostkach Policji i w reszcie służba w swojej macierzystej komendzie. Nowi stróże prawa zasilą szeregi Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolski, komend miejskich w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim, a także komend powiatowych w Krośnie Odrzańskim, Międzyrzeczu, Strzelcach Krajeńskich, Świebodzinie, Wschowie, Żaganiu oraz Żarach. Odpowiednio wyszkoleni i przygotowani do służby na ulicy, będą dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, narażając przy tym niejednokrotnie swoje własne życie.

Uroczystość ślubowania rozpoczęła się od meldunku złożonego przez dowódcę – nadkomisarza Bogdana Sujaka dla Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektora Szymona Sędzika. Następnie zastępca szefa lubuskich policjantów zwrócił się do nowych funkcjonariuszy słowami: „Funkcjonariusze, ślubowanie, czyli uroczyste i publiczne wygłoszenie przysięgi jest świadomą oraz dobrowolną deklaracją podjęcia służby. Jest przypieczętowaniem życiowego wyboru, a zarazem momentem wejścia do policyjnej społeczności. Podjęliście się odpowiedzialnego zadania - dbałości o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Pierwszą wartością na ścieżkach Waszego życia zawodowego będzie zatem złożona obietnica – przyrzeczenie, które od dziś wyznacza kierunek wszystkich Waszych działań. Drugą wartością jest mundur – symbol niezawodności, ofiarności i lojalności. Noście go z dumą i szacunkiem, godnie reprezentując pokolenia funkcjonariuszy, którzy współtworzyli naszą formację. Pamiętajcie także o etyce zawodowej oraz policyjnej historii i tradycji, bo to właśnie one stanowią podstawę naszego systemu wartości. Dziś z wielką radością przyjmujemy Was w nasze szeregi i z wielką radością przyjmuje Was również społeczność Ziemi Lubuskiej. Życzę Wam wytrwałości, satysfakcji z pełnienia zaszczytnej policyjnej misji, a w niedalekiej przyszłości – zasłużonych awansów”.

Kilka słów do nowo przyjętych policjantów skierował także Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak: „Dzisiejszy moment jest niezmiernie ważny dla wszystkich mieszkańców naszego województwa. Jako Wojewoda Lubuski oraz w imieniu wszystkich mieszkańców chciałbym Wam podziękować. Dziękuję za Waszą decyzję, za ważne i niezmiernie zobowiązujące słowa, które wypowiedzieliście. Głęboko wierzę, że wypowiadaliście je z pełną świadomością. To niezmiernie trudny czas jaki przeżywamy we współczesnym świecie. Codzienność pokazuje jak ważne dla każdego obywatela jest poczucie bezpieczeństwa. To właśnie dzięki Wam, Waszej decyzji i wypowiedzianym słowom mieszkańcy naszego regionu mogą czuć się bezpiecznie. Wiele osób widząc Was w policyjnym mundurze będzie miało nadzieję, że jesteście funkcjonariuszami, którzy im pomogą i na których mogą liczyć – nawet w sytuacjach wymagających narażenia własnego życia. Chcę Wam życzyć, abyście doskonale wykorzystali ten ważny czas szkolenia, który jest teraz przed Wami. Abyście z pełnym zaangażowaniem korzystali z wiedzy nabytej od doświadczonych funkcjonariuszy. Jeszcze raz dziękuję za Waszą decyzję i życzę, aby przyniosła ona Wam wiele satysfakcji. Proszę również Waszych bliskich, aby zawsze wspierali Was w tej niełatwej drodze.

Duchowego wsparcia jak zawsze udzielił Kapelan Lubuskiej Policji ksiądz kanonik Jerzy Piasecki.

Nowo przyjętym policjantom życzymy skutecznego przebrnięcia przez kurs podstawowy, szybkiej adaptacji oraz powodzenia w nadchodzącej służbie.

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim