Straty Skarbu Państwa na kwotę ponad 53 mln zł - grupa przestępcza rozpracowana przez dolnośląskich policjantów Data publikacji 12.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Dolnego Śląska zlikwidowali grupę przestępczą, która zajmowała się praniem pieniędzy oraz wyłudzeniami podatku VAT przy obrocie paliwami na rynku międzynarodowym i na terenie Polski. Straty Skarbu Państwa w tej sprawie to co najmniej 53 miliony złotych. W tej sprawie zatrzymano łącznie 34 osoby, z czego większość została już tymczasowo aresztowana. Ostatni z „szefów” przestępczej szajki został zatrzymany przez wrocławskich „łowców głów” kilka dni temu. Podejrzanym może grozić kara pozbawienia wolności nawet do 25 lat.

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą, Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na terenie powiatu kłodzkiego zatrzymali poszukiwanego na podstawie listu gończego mężczyznę w wieku 47 lat, który ukrywał się przed organami ścigania od 7 lat. Był on jednym z kierujących zorganizowaną grupą przestępczą działającą w latach 2015 i 2016 r. na terenie Polski, a także Słowacji, Niemiec, Cypru, Bułgarii oraz Wielkiej Brytanii i Luksemburga, zajmującą się popełnianiem przestępstw i przestępstw skarbowych mających na celu uchylanie się od opodatkowania należnym podatkiem od towarów i usług, poprzez pozorowanie wewnątrzwspólnotowego obrotu olejem napędowym i benzyną.

Mechanizm działania grupy polegał na pozorowaniu transakcji nabycia poza granicami Polski i dalszej sprzedaży na terenie kraju oleju napędowego przy wykorzystaniu założonych spółek prawa handlowego, w ramach których wystawiano nierzetelne faktury VAT w celu uchylenia się od opodatkowania. Uzyskanie w ten sposób środki finansowe przelewano na rachunki bankowe firm powiązanych, w celu ukrycia ich przestępczego pochodzenia. Straty Skarbu Państwa z tytułu działania tej grupy to nie mniej niż 53 miliony złotych.

W toku sprawdzenia pomieszczeń mieszkalnych zatrzymanego policjanci zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych informatycznych. Ponadto na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie o wartości ponad 5,5 miliona złotych, z czego około miliona złotych trafiło już do Urzędu Skarbowego na pokrycie zaległości podatkowych spółek zaangażowanych w przestępczy proceder.

Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w sprawie zatrzymano łącznie 34 osoby i wobec większości zastosowano areszt tymczasowy, gdzie również trafił ostatni z zatrzymanych - 47-latek.

Opisany powyżej czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności nawet do 25 lat. Bezpośredni nadzór nad czynnościami w ramach prowadzonego śledztwa objęła Prokuratura Okręgowa w Świdnicy.