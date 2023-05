Kolejny akt oskarżenia dla handlarza anabolikami Data publikacji 24.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do sądu kolejny akt oskarżenia w sprawie dotyczącej nielegalnego dystrybuowania na terenie całego kraju produktów leczniczych - sterydów anabolicznych oraz związanego z tym prania pieniędzy. Akt oskarżenia obejmuje dwudziestą czwartą osobę, a oskarżonym jest prawnik z Warszawy.

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące handlu anabolikami na terenie całego kraju i prania pieniędzy liczące ponad 200 tomów akt. Obecnie Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia w sprawie dotyczącej wprowadzania do obrotu, w latach 2012-2018, produktów leczniczych bez zezwolenia, a następnie prania pieniędzy na kwotę powyżej 350 tys. zł.

Sprawca nie posiadając pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, a także nie posiadając wymaganego zezwolenia na prowadzenie apteki albo punktu aptecznego, wprowadzał do obrotu produkty lecznicze w postaci środków stymulujących, dopingujących, anabolicznych i innych mających wpływ na przyrost masy mięśniowej lub zwiększenie wydolności organizmu w ten sposób, że oferował je do sprzedaży, przyjmował zamówienia, przygotowywał i sprzedawał wysyłkowo, wykorzystując przy tym fikcyjne dane, które wskazywał jako nadawców. Mężczyzna w celu użycia za autentyczne podrobił dokumenty nadawcze do tych przesyłek poprzez wypełnienie oraz opatrzenie ich sfałszowanymi podpisami nadawców.

Oskarżonemu grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Do tej pory skierowano do Sądów Okręgowych w Gdańsku, Warszawie, Słupsku i Nowym Sączu akty oskarżenia przeciwko 23 osobom, którym zarzucono łącznie „wypranie” 7 mln zł.

(KWP w Gdańsku / mw)