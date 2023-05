11 osób zatrzymanych, wśród nich „Waler” Data publikacji 25.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Efektem współpracy CBŚP, KSP i Prokuratury Okręgowej w Warszawie jest zatrzymanie 11 osób, z czego 6 jest podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której członkowie kradli japońskie, koreańskie i niemieckie samochody. Terenem ich działania była Warszawa i najbliższa okolica stolicy. Śledczy zarzucają zatrzymanym oszustwa, paserstwo czy pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw. Podczas akcji policjanci znaleźli i zabezpieczyli m.in. 2 zagłuszarki GPS, podzespoły i części samochodowe oraz 7 pojazdów wartych ponad 600 tys. zł. Sprawa jest rozwojowa.

Wielomiesięczna współpraca policyjnego zespołu, w skład którego wchodzą policjanci z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji i z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji z Prokuraturą Okręgową w Warszawie doprowadziła do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej działającej w Warszawie i jej najbliższej okolicy. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że członkowie gangu włamywali się do samochodów różnych marek, głównie japońskich, koreańskich i niemieckich, następnie kradli je i legalizowali po usunięciu znaków identyfikacyjnych lub sprzedawali na części. Samochody były kradzione z niestrzeżonych parkingów lub z prywatnych posesji, przy użyciu specjalistycznych narzędzi elektronicznych. Po kradzieży pojazd trafiał do dziupli, gdzie usuwano numery VIN oraz demontowano samochód na części.

Działania przeprowadzono na terenie województwa mazowieckiego. Tam policjanci CBŚP i KSP zatrzymali 11 osób, wśród nich 49-letniego Pawła W. ps. Waler. Mieszkaniec powiatu wyszkowskiego w przeszłości był karany za kradzieże pojazdów. Podczas akcji funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli m.in. 2 zagłuszarki GPS, podzespoły i części samochodowe oraz 7 pojazdów wartych ponad 600 tys. zł, które zostaną poddane badaniom przez biegłego czy nie ingerowano w pola numeryczne cech identyfikacyjnych części tych samochodów.

W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, paserstwa czy prania pieniędzy pochodzących z przestępstw. Łącznie 11 zatrzymanym przedstawiono 30 zarzutów. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa troje z nich zostało tymczasowo aresztowanych, wobec pozostałych osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji i poręczenia majątkowego.

To kolejny sukces nieetatowego zespołu powołanego przez Komendanta Głównego Policji, w skład którego wchodzą policjanci z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji i z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji. Zadaniem policyjnego zespołu jest rozpoznawanie działalności zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się szeroko rozumianą przestępczością samochodową oraz ograniczenie skali tego zjawiska na terenie garnizonu stołecznego.