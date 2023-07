Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego w związku z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach Data publikacji 06.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Na Dolnym Śląsku powstaje kolejna duża policyjna inwestycja, to siedziba Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. Jej zakończenie zaplanowane zostało wstępnie na II połowę 2025 roku, a całkowity koszt budowy oraz wyposażenia obiektu, oszacowano na kwotę ponad 55 milionów złotych. Zrealizowana zostanie w formie tradycyjnej z wykorzystaniem najnowszych technologii, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami resortowymi, co zagwarantuje jej długą i efektywną eksploatacje. Wczoraj podczas uroczystej zbiórki, doszło do podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego związanego z budową obiektu. W spotkaniu tym udział wzięli m.in. Posłowie na Sejm: Pani Ewa Szymańska oraz Pan Robert Obaz, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski wraz z I Zastępcą insp. Robertem Frąckowiakiem, Komendant Powiatowy Policji w Polkowicach insp. Waldemar Cichocki wraz z I Zastępcą nadkom. Julią Kurek oraz pracownicy i policjanci, a także przedstawiciele służb i instytucji współdziałających z Policją na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu polkowickiego.

Budowa Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach zrealizowana zostanie w formie budownictwa tradycyjnego z wykorzystaniem najnowszych dostępnych technologii. W nowej komendzie, już w II połowie 2023 roku, służbę pełnić będzie około 145 osób. W skład tej inwestycji wchodzi budowa trzech obiektów o łącznej powierzchni użytkowej ponad 2900 m2 . Budynek A będzie główną siedzibą komendy, a budynki B i C stanowić będą obiekty uzupełniające. Powstanie zupełnie nowa strzelnica dla funkcjonariuszy oraz garaże dla pojazdów służbowych, obiekt kynologii policyjnej i obszerna wiata. W budynkach, oprócz punktu przyjęcia interesantów znajdą się pomieszczenia dla służby dyżurnej, dzielnicowych i innych policjantów z wydziału prewencji, kryminalnego, dochodzeniowo-śledczego oraz kierownictwa. Planowane jest też stworzenie specjalnie przystosowanych pomieszczeń dla psów służbowych i ich policyjnych przewodników.

Koncepcja w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego komendy zrealizowana została przez ekspertów z Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z Wydziałem Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami z Biura Logistyki Komendy Głównej Policji. Zakłada ona budowę zgodnie z przepisami oraz wytycznymi określonymi w „Standardach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji”. Aranżacja zabudowy przewiduje także dogodny dojazd samochodami dla interesantów, jak również wykonanie samych parkingów, zagospodarowania terenu i infrastruktury towarzyszącej.

Planowany termin zakończenia budowy określony został na 26 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli prawdopodobnie w II połowie 2025 roku, Jej całkowity koszt obejmujący także wyposażanie, oszacowano na kwotę ponad 55 milionów złotych.

Finansowanie zadania planowane jest ze środków Budżetu Państwa pochodzących z Programu Modernizacji Policji przy współfinansowaniu w ramach Funduszu Wsparcia Policji przez Gminę Polkowice, która to przekazała wcześniej 198 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji projektowej oraz milion złotych na budowę komendy. Lokalizacje inwestycji zaplanowano na dwóch działkach o łącznej powierzchni 8451 m2 , które są obecnie w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a przekazane zostały wcześniej przez Gminę Polkowice na rzecz Skarbu Państwa.

Wczoraj (5 lipca 2023 roku), tuż przy placu budowy nowego obiektu odbyło się bardzo ważne wydarzenie dla lokalnej społeczności miasta Polkowic oraz powiatu polkowickiego. W samo południe nastąpiło bowiem uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego związanego z budową siedziby nowej Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, w tym m.in. Posłowie na Sejm: Pani Ewa Szymańska oraz Pan Robert Obaz, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski wraz z I Zastępcą insp. Robertem Frąckowiakiem, Starosta Polkowicki Pan Kamil Ciupak, Burmistrz Polkowic Pan Łukasz Puźniecki, Ksiądz kanonik Marek Pluskota oraz jako gospodarze spotkania Komendant Powiatowy Policji w Polkowicach insp. Waldemar Cichocki wraz z I Zastępcą nadkom. Julią Kurek, a także pracownicy, policjanci, przedstawiciele służb i instytucji współdziałających z Policją na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu polkowickiego.

Swoją obecnością organizatorów zaszczycili samorządowcy oraz przedstawiciele służb i instytucji, które na co dzień współpracują z polkowicką Policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Obecni byli także przedstawiciele generalnego wykonawcy, czyli firmy Demiurg, która wygrała postępowanie przetargowe dotyczące budowy obiektu.

Uczestników uroczystości powitał insp. Waldemar Cichocki - Komendant Powiatowy Policji w Polkowicach, który zwrócił uwagę na to, jak ważna jest dla lokalnej społeczności budowa tej właśnie jednostki. Następnie prowadzący uroczystość mł. asp . Krzysztof Marcjan odczytał akt erekcyjny budowy Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, który to został podpisany przez zaproszonych gości. Specjalnie przygotowana na tę okazję tuba-kapsuła czasu, w której to, oprócz podpisanego dokumentu, umieszczono informacje dla przyszłych pokoleń w postaci dzisiejszego wydania lokalnej prasy, została wmurowana w fundament obiektu.

Wcześniej jednak plac budowy i tubę z aktem erekcyjnym, poświęcił ksiądz kanonik Marek Pluskota – Dziekan Dekanatu Polkowickiego.

Chwilę później głos w kolejności zabrali zaproszeni goście:

Poseł na Sejm Pani Ewa Szymańska, która w imieniu Marszałek Sejmu RP Pani Elżbiety Witek odczytała napisany przez Panią Marszałek list,

Pani Elżbiety Witek odczytała napisany przez Panią Marszałek list, Starosta Polkowicki Pan Kamil Ciupak

Burmistrz Polkowic Pan Łukasz Puźniecki

oraz Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski, który kończąc swoim wystąpieniem tę część spotkania, serdecznie podziękował wszystkim za zaangażowanie i wkład włożony w przygotowania do realizacji tego jakże ważonego z punktu widzenia bezpieczeństwa przedsięwzięcia, a także obecnym na miejscu policjantom za pełnioną codziennie wzorowo służbę.

Uroczysta zbiórka zakończyła się złożeniem meldunku nadinsp. Dariuszowi Wesołowskiemu - Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu przez dowódcę uroczystości kom. Mariusza Modelskiego - Zastępcę Naczelnika Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik Prasowy KWP we Wrocławiu