Sprawa twórców piramidy finansowej trafiła do sądu Data publikacji 11.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach zakończyli śledztwo przeciwko założycielom piramidy finansowej. Sprawcy oferowali rzekomo bardzo korzystne inwestycje w branży deweloperskiej. Działając w latach 2018-2019 w Jaworznie, Nowym Sączu, Warszawie i innych miastach, oszukali co najmniej 177 osób na łączną kwotę około 12 milionów złotych. Akt oskarżenia w ich sprawie trafił właśnie do sądu.

Prezes zarządu i jego wspólnik, faktycznie zarządzający działaniami spółki, zawierali umowy inwestycyjne z klientami, wyszukiwanymi za pośrednictwem internetu, bądź tzw. poczty pantoflowej. Pod pozorem inwestowania środków w działalność deweloperską, sprawcy oferowali im bardzo korzystne comiesięczne prowizje, dochodzące zwykle do kilkunastu procent. Za pierwsze zainwestowane środki prowizja była wypłacana zgodnie z umową. W rzeczywistości jednak szybki zysk miał jedynie skusić do ponownego zainwestowania środków, już w znacznie wyższej kwocie i spowodować rozpowszechnienie informacji o tym „złotym interesie” wśród coraz to większej liczby potencjalnych inwestorów.

Zazwyczaj po 2-3 miesięcznej, zgodnej z umową współpracy i terminowych wypłatach prowizji, przedstawiciele spółki zrywali kontakt z klientami, a zainwestowane środki stawały się niemożliwe do odzyskania.

Policjanci z komendy wojewódzkiej w Katowicach przeszukali m.in. siedzibę spółki i mieszkania osób związanych z przestępczym procederem, zabezpieczając obszerną dokumentację dotyczącą działalności firmy. Jej wnikliwa analiza oraz przesłuchanie szeregu świadków, pozwoliły śledczym na zgromadzenie obszernego materiału dowodowego w tej sprawie.

Wszystko to pozwoliło na zatrzymanie w grudniu 2022 roku dwóch podejrzanych w wieku 36 i 44 lat - prezesa zarządu i osoby faktycznie kierującej działaniami spółki. W sprawie prowadzonej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu podejrzani usłyszeli zarzuty oszustwa dotyczącego mienia wielkiej wartości, bo wynoszącego aż 12 milionów złotych i „prania pieniędzy”. Śledczy ustalili 177 pokrzywdzonych osób, które na inwestycjach oferowanych przez oszustów straciły od kilkudziesięciu tysięcy do nawet 2 milionów złotych.

Sąd Rejonowy w Sosnowcu zastosował wobec obu zatrzymanych podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który został utrzymany aż do zakończenia sprawy.

Zważywszy na fakt, że podejrzani dopuścili się przestępstwa dotyczącego mienia wielkiej wartości, a ze swojego zachowania uczynili sobie stałe źródło dochodu, grozi im teraz kara do 15 lat więzienia