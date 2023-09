#Twojekontotwojeprzestepstwo – kampania informacyjna dotycząca „Mułów finansowych” Data publikacji 01.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Grupy przestępcze często wykorzystują proceder „prania pieniędzy” w celu ukrycia pochodzenia nielegalnych środków. Celem jest wywołanie wrażenia legalności przestępczych aktywów, a w konsekwencji uniknięcie odpowiedzialności karnej. Proceder taki w rezultacie utrudnia organom ścigania identyfikowanie i śledzenie transferów środków.

"Muły finansowe” to osoby, które świadomie bądź nie, w pewnych przypadkach pomagają grupom przestępczym realizować proceder „prania” nielegalnych dochodów. Osoby te robią to poprzez udostępnianie swoich kont bankowych do otrzymywania i transferowania nielegalnych funduszy.

W celu podkreślenia tego zagrożenia INTERPOL organizuje kampanię #YourAccountYourCrime (#TwojeKontoTwojePrzestepstwo). Celem 2-tygodniowej kampanii (28 sierpnia – 11 września 2023 r.) jest zwiększenia świadomości na temat „mułów finansowych” oraz uzyskanie wiedzy jak uniknąć tego zagrożenia.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości włączyło się w tę kampanię i w ramach podejmowanych działań będziemy zamieszczać na stronie internetowej oraz w social mediach infografiki przedstawiające zagrożenia związane z procederem „mułów finansowych”

Dlaczego ludzie pomagają przestępcom prać pieniądze?

Muły pieniężne to osoby, które często nieświadomie, zostały zwerbowane przez organizacje przestępcze do prania pieniędzy. Przestępcom chodzi o ukrycie pochodzenia nielegalnie zdobytych pieniędzy. Osoby stające się mułami finansowymi kuszone są obietnicą łatwych pieniędzy. Mechanizm działania jest prosty: muły przesyłają skradzione pieniądze między kontami, często w różnych państwach, w imieniu innych osób i zwykle otrzymują część funduszy, które przechodzą przez ich własne konta.

Kto może zostać mułem finansowym?

Często są to osoby, które niedawno przybyły do danego kraju. Mają trudności finansowe, pozostają bezrobotne. Odnotowuje się także wzrost liczby przypadków, w których w nielegalnym obrocie pieniędzmi udział biorą młodzi ludzie. Przestępcze oferty kierowane są do studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Jednym ze sposobów rekrutacji są ogłoszenia o ofercie pracy. Przestępcy udający przedsiębiorców oferują szybki zysk. Jedyne czego wymagają to przelew niewielkiej kwoty. Zwykle tłumaczą to koniecznością uzyskania potwierdzenia tożsamości. W ten sposób organizatorzy tego procederu uzyskują dostęp do konta osób. Często poza świadomością przez konta mułów finansowych przechodzą znaczne sumy pieniędzy.

Niestety konsekwencje dla osób, które stały się mułami finansowymi mogą być bardzo bolesne. Więzienie, a w dalszej perspektywie tzw. przestępcza przeszłość, co może negatywnie wpłynąć na pracę. Może się zdarzyć, że takie osoby nie będą mogły założyć konta bankowego. Nie będą mogły uzyskać kredytu np. na zakup mieszkania.

Sposób na "pranie pieniędzy". Znaki ostrzegawcze:

nieznajoma osoba obiecuje łatwy zarobek,

ogłoszenia o pracę firm zagranicznych poszukujących „lokalnych / krajowych agentów” do działania w ich imieniu,

adres e-mail nadawcy został stworzony prawdopodobnie z wykorzystaniem bezpłatnej usługi internetowej, gdzie nazwa domeny i login nie pasują do nazwy firmy,

przesyłane wiadomości zawierają złą pisownię oraz błędy ortograficzne,

wszystkie interakcje i transakcje dotyczące pracy będą wykonywane on-line,

specyfika pracy zakłada wykorzystywanie konta bankowego do transferu pieniędzy,

w ofercie pracy brak jest wymienionych wymagań dotyczących wykształcenia lub doświadczenia zawodowego.

Jeśli podejrzewasz, że jesteś częścią sieci związanej z mułami finansowymi, przestań natychmiast przekazywać pieniądze.

Powiadom swój bank lub dostawcę płatności oraz złóż zawiadomienie w najbliższej jednostce Policji.

1. Niezależnie od tego, czy muły finansowe są odpowiedzialne, czy nie, przyczyniają się do utrwalania cyklu przestępczego poprzez „pranie” nielegalnych środków

2. Przestępcy potrzebują "czystych" kont bankowych, do uwierzytelniania środków finansowych i rekrutowania mułów finansowych

3. Czy któryś ze scenariuszy brzmi znajomo? Przestępcy stojący za praniem pieniędzy są dobrze wyszkoleni, potrafią manipulować i nigdy nie brakuje im przekonujących argumentów