Wołowscy policjanci pomogli mężczyźnie z nagłym zatrzymaniem krążenia Data publikacji 04.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wołowie niejednokrotnie udowadniali, że niesienie pomocy innym jest dla nich priorytetem. Tym razem w sytuacji zagrożenia życia znalazł się 73-letni mieszkaniec powiatu wołowskiego, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Jego syn w trakcie jazdy samochodem z ojcem zauważył, że przestał on oddychać. Nie wiedząc gdzie zwrócić się o pomoc, skierował się do miejsca, gdzie najbardziej jej się spodziewał, czyli wołowskiej komendy Policji. Mundurowi natychmiast ruszyli z pomocą i dzięki skutecznie prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wspólnie z ratownikami medycznymi, przywrócili mężczyźnie funkcje życiowe. 73-latek został przewieziony do szpitala, gdzie została mu udzielona dalsza fachowa pomoc medyczna. Wszystko to w duchu policyjnego motta „pomagać i chronić”.

W nocy soboty na niedzielę do wołowskiej jednostki Policji wbiegł mężczyzna, który poinformował, że jego ojciec przestał oddychać i stracił przytomność. Będący na miejscu policjanci mł. asp. Mateusz Żurawski oraz mł. asp. Michał Kaczmarek natychmiast ruszyli z pomocą, a w tym czasie dyżurny asp. Cezary Skowroński zawiadomił Pogotowie Ratunkowe o zaistniałej sytuacji i na bieżąco przekazywał dyspozytorowi informacje uzyskane od pozostałych mundurowych. Funkcjonariusze wyciągnęli z pojazdu nieprzytomnego 73-latka, który nie wykazywał funkcji życiowych.

Dzięki przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy, mundurowi natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, którą prowadzili do czasu przyjazdu zespołu Pogotowia Ratunkowego. Następnie, już wspólnie z ratownikami medycznymi, prowadzili dalsze działania ratownicze, aż do skutecznego przywrócenia mężczyźnie funkcji życiowych.

Dzięki determinacji policjantów i ratowników, 73-latek został przewieziony do szpitala, gdzie została mu udzielona dalsza fachowa pomoc medyczna. Współdziałanie wołowskich policjantów asp. Cezarego Skowrońskiego, mł. asp. Mateusza Żurawskiego oraz mł. asp. Michała Kaczmarka pozwoliło na uratowanie życia mężczyzny. Tym samym mundurowi po raz kolejny, kierując się słowami policyjnego motta „pomagać i chronić”, spełnili swój obowiązek.

mł. asp. Tomasz Nowak

Źródło: KPP w Wołowie

mł. asp. Janusz Rosa

Film Wołowscy policjanci pomogli mężczyźnie z nagłym zatrzymaniem krążenia Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Wołowscy policjanci pomogli mężczyźnie z nagłym zatrzymaniem krążenia (format mp4 - rozmiar 48.29 MB)