Lubuska policjantka z kolejnymi medalami i życiowymi rekordami Data publikacji 16.10.2023 Powrót Drukuj Jak zapowiedziała, tak zrobiła. Aspirant sztabowy Paulina Weryk swoją postawą i determinacją ponownie udowodniła, że chcieć to móc. Tym razem zmierzyła się nie tylko z martwym ciągiem, ale ze wszystkimi bojami wchodzącymi w skład trójboju. Uczestnictwo w Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Służb Mundurowych w Trójboju Siłowym zakończyła z trzema srebrnymi i jednym brązowym medalem. Dwukrotnie pobiła też swoje życiowe rekordy. Jesteśmy przekonani, że nie był to koniec jej sportowych sukcesów.

W czwartek, 12 października we Wrocławiu odbyły się VI Otwarte Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym Classic RAW Federacji WPC Polska oraz II Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Trójboju Siłowym Classic RAW, w których udział wzięła policjantka krośnieńskiej komendy aspirant sztabowy Paulina Weryk. Swoją siłą, determinacją i zaangażowaniem kolejny raz udowodniła, że każdy może osiągnąć sukces i pokonać własne bariery.

Gdy w lipcu tego roku, trzykrotnie stanęła na podium, wiedziała, że nie były to jej ostatnie zawody. Chciała sięgać po więcej i mierzyć się z samą sobą. Przez trzy miesiące pod okiem trenera realizowała plan treningowy, dzieląc czas między rodziną, pracą, a ćwiczeniami. To był dla niej bardzo wymagający pod każdym względem czas, ale mając ogromne wsparcie męża oraz instruktora nie poddała się i ponownie zgłosiła swoje uczestnictwo. Startując z wagą niespełna 55 kg, tym razem wykonała nie jedno, ale wszystkie boje wchodzące w skład trójboju, osiągając wyniki: w przysiadzie 97,5 kg, w martwym ciągu 135 kg oraz wycisnęła na ławce poziomej 47,5 kg. Ciężka praca opłaciła się i przełożyła na zdobycie II miejsca w kategorii do 56 kilogramów oraz w kategorii Women’s OPEN Submaster II Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Trójboju Siłowym Classic RAW, a także II miejsca w kategorii Open Submaster i III miejsca w kategorii Women’s do 56 kg VI Otwartych Mistrzostw Polski w Trójboju Siłowym Classic RAW Federacji WPC Polska. Paulina zdobyła nie tylko medale i uznanie innych, ale pokonała samą siebie. W dwóch pierwszych dyscyplinach pobiła swoje życiowe rekordy.

Gratulujemy naszej koleżance zdobycia medali i z niecierpliwością oczekujemy kolejnych sukcesów.

( KWP w Gorzowie Wlkp. / kc)

Film Lubuska policjantka z kolejnymi medalami i życiowymi rekordami Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Lubuska policjantka z kolejnymi medalami i życiowymi rekordami (format mp4 - rozmiar 14.59 MB)