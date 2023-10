Pijany kierujący zatrzymany po pościgu – w organizmie miał 1,5 promila Data publikacji 19.10.2023 Powrót Drukuj Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali kierującego audi, który chciał uniknąć kontroli drogowej. Okazało się, że uciekał, bo był pijany i miał prawie 1,5 promila. Niezatrzymanie do kontroli drogowej to nie jedyne przestępstwo jakie popełnił, a dodatkowo uciekając przed policjantami popełnił także inne wykroczenia. Za swoje postępowanie odpowie przed sądem.

W poniedziałek (16 października) około godziny 19 na Trasie Północnej w Zielonej Górze policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego komendy miejskiej postanowili zatrzymać do kontroli drogowej kierującego audi, który przekroczył prędkość. Jednak kierujący nie reagował na sygnały radiowozu i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli w pościg za uciekającym. Próbowali zatrzymać mężczyznę, ale ten nie reagował na sygnały i dalej uciekał. W pewnym momencie policjant zajechał kierującemu drogę radiowozem na ulicy Zdrojowej i w ten sposób uniemożliwił mu dalszą ucieczkę. Okazało się, że kierujący audi to 28-latek, który nie posiadał uprawnień do kierowania, a ponadto jego pojazd nie miał ważnych badań technicznych. Natomiast badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierował on mając w organizmie niemal 1,5 promila. Policjanci zabezpieczyli także administracyjne jego samochód. Mężczyzna odpowie za dwa przestępstwa: niezatrzymanie się do kontroli i jazdę w stanie nietrzeźwości, a także za popełnione wykroczenia: jazdę bez uprawnień, przekroczenie prędkości oraz brak badań technicznych pojazdu. Według kodeksu karnego przestępstwa jakich dopuścił się mężczyzna, zagrożone są karą pozbawienia wolności do 5 lat. Ponadto zostanie wszczęte postępowanie w związku z wykroczeniami, które popełnił uciekając przed policjantami. Za swoje czyny odpowie przed sądem.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 6.46 MB)